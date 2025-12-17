Inaugurado en Alemania el primer centro de defensa contra drones

El Centro Conjunto de Defensa contra Drones (GDAZ) funcionará de manera permanente y centralizará recursos y capacidades del gobierno federal y los estados alemanes. Según informó el Ministerio del Interior de Alemania, este organismo operará las 24 horas desde Berlín y consolidará la vigilancia, el intercambio de información y la reacción coordinada frente a incursiones no autorizadas de aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo aliado. La activación de este espacio se produce tras un aumento considerable de vuelos de drones sobre territorio perteneciente a la OTAN, reportó el mismo Ministerio.

Tal como publicó el Ministerio en un comunicado oficial, la puesta en marcha de este centro marca la primera ocasión en que se integran los recursos existentes para afrontar conjuntamente la amenaza que representan estos aparatos. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, presidió el acto inaugural realizado este miércoles en la capital alemana y declaró que el GDAZ constituye “un sólido pilar de nuestra arquitectura de seguridad”. De acuerdo con el texto del comunicado, las autoridades federales y estatales comparten ahora la responsabilidad, suman conocimientos técnicos y buscan agilizar la respuesta ante situaciones de sabotaje, amenazas híbridas y provocaciones deliberadas ejecutadas mediante drones.

El medio detalló que a partir de enero el GDAZ comenzará formalmente sus operaciones, tras un periodo de establecimiento y coordinación entre los organismos implicados. La misión del centro abarca desde la identificación precoz de incursiones ilegales hasta la evaluación conjunta de los riesgos y la aplicación de medidas diseñadas para salvaguardar tanto la infraestructura crítica como la seguridad pública nacional y regional. Como señaló el Ministerio, la cooperación interinstitucional permitirá que la “situación se integre constantemente” gracias al flujo continuo de información y la evaluación compartida de alertas y sucesos.

Según consignó el Ministerio del Interior, el diseño del GDAZ responde a la necesidad de reforzar y acelerar los procesos de reacción frente a amenazas tecnológicamente avanzadas que las fuerzas convencionales y sistemas de vigilancia tradicionales enfrentan con dificultad. Su entorno de trabajo pretende optimizar el intercambio de experiencias técnicas, ordenar los criterios de decisión y asegurar que la respuesta oficial mantenga la precisión ante incidentes potencialmente dañinos.

El centro prestará especial atención a todas las actividades que puedan indicar intentos de sabotaje o la ejecución de maniobras híbridas que tengan como objetivo la infraestructura crítica alemana o de socios de la OTAN. El acceso a información operativa estará disponible en tiempo real para las autoridades federales y estatales responsables de la gestión de emergencias aéreas, permitiendo, según explicó el propio Alexander Dobrindt, que la protección ante incidentes no se vea afectada por dilaciones burocráticas.

Además, el Ministerio subrayó que la formación de este nuevo marco institucional responde a la constatación de que las incursiones con drones han crecido de forma significativa en los últimos meses dentro del espacio aéreo aliado. En ese contexto, la evaluación conjunta y la capacidad de actuar rápidamente adquieren centralidad estratégica para evitar potenciales daños o vulneraciones de la seguridad.

El Ministerio del Interior reiteró que la estructura operativa del GDAZ se basará en la colaboración continua y la aportación de expertos tanto del nivel federal como del estatal. El flujo de datos necesarios para el proceso de alerta temprana y despliegue de contramedidas formará parte de una red de comunicación diseñada para garantizar que la información relevante llegue sin demoras a quienes deban tomar decisiones.

El GDAZ incorpora distintas plataformas y tecnologías avanzadas de análisis, con la intención de anticipar posibles escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad defensiva frente a desafíos emergentes. La integración del conocimiento y las prácticas de las autoridades participantes constituye, según la declaración ministerial, una herramienta clave para proteger el espacio aéreo y los intereses tanto de Alemania como de sus aliados.

De acuerdo con el propio Ministerio, la inauguración de este centro señala el inicio de una etapa en la que las capacidades nacionales y regionales para la defensa ante sistemas no tripulados resultan reforzadas frente a tendencias de amenazas que muestran una evolución constante y creciente sofisticación tecnológica.