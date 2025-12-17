Iberdrola confía a la sevillana RTS la protección del parque eólico marino alemán Windanker

Iberdrola ha seleccionado la solución innovadora de la empresa sevillana Revestimientos Técnicos Sostenibles (RTS) para proteger las 21 piezas de transición de su parque eólico marino Windanker, actualmente en construcción en aguas alemanas del mar Báltico, según ha informado este miércoles la compañía energética.

Estas estructuras, que se colocan entre la cimentación y la torre de los aerogeneradores, ya han sido recubiertas con un compuesto fabricado a base de corcho natural y diseñado específicamente para resistir las exigentes condiciones del entorno marino.

Las piezas de transición han sido producidas en Avilés por otra empresa española, Windar.

RTS es una compañía participada por Iberdrola a través de su programa internacional de innovación abierta PERSEO, que busca promover soluciones emprendedoras relacionadas con la transición energética.

Con sede en Utrera (Sevilla), RTS ha evolucionado, de la mano de Iberdrola, desde los productos para la rehabilitación energética de edificios hasta ofrecer hoy soluciones para proteger estructuras eólicas en entornos marinos, tanto aerogeneradores como subestaciones.

El parque eólico marino de Windanker tendrá una capacidad de 315 megavatios (MW) y está previsto que entre en operación a finales de 2026, convirtiéndose en el tercero de la compañía en el Báltico alemán, tras los de Wikinger (Alemania) y Baltic Eagle (Alemania).

Desde diciembre de 2024, la compañía japonesa Kansai participa en el proyecto con un 49% de la inversión, mientras que Iberdrola mantiene la mayoría en esta alianza, con un 51%.

Además, Iberdrola cuenta con parques eólico marinos operativos en el Reino Unido (West of Duddon Sands y East Anglia One) y Francia (Saint-Brieuc), y está desarrollando los de East Anglia Two y Three, en el Reino Unido, y Vineyard Wind One, en los Estados Unidos.

La inversión total de Iberdrola en eólica marina alcanza los 25.000 millones de euros, de los que unos 10.000 millones corresponden a instalaciones en funcionamiento y 15.000 millones a proyectos en construcción.

PERSEO, MOTOR DE INNOVACIÓN ENERGÉTICA

La inversión en RTS está en línea con la estrategia implantada por Iberdrola a través de PERSEO, que ha invertido ya en más de 30 compañías y ha creado un ecosistema con más de 300 'startups' y compañías emergentes que promueven la electrificación de la economía y un modelo energético más seguro, competitivo y sostenible.

El programa lleva a cabo inversiones de capital riesgo, alianzas estratégicas, convocatorias de innovación y pruebas piloto que validan y aceleran la integración de nuevas tecnologías.

Con unas inversiones de más de 400 millones de euros en 2024, Iberdrola es la energética privada que más invierte en I+D+i en el mundo, según la Comisión Europea.

El grupo prevé invertir 1.600 millones en este capítulo entre 2025 y 2028.