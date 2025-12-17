Encarnita Polo, recordada un mes después de su muerte por su hija Raquel y el mundo del espectáculo

Dos días después de cumplirse un mes del terrible fallecimiento de Encarnita Polo (86), presuntamente estrangulada de madrugada a manos de un compañero de la residencia de ancianos de Toledo en la que residía desde principios de 2025, sus amigos y familiares se han dado cita en la basílica de La Milagrosa, situada en el madrileño barrio de Chamberí -donde vivió muchos años- para recordar a la popular artista con una misa funeral en su memoria.

Al frente de este homenaje a la figura de la inolvidable cantante y actriz su única hija, Raquel Waitzman, que muy afectada y arropada en todo momento por sus seres queridos ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano y no atender a la prensa, dejando claro su deseo de seguir siendo una persona anónima pese a los duros ataques que le dedicó Rappel tras la muerte de su madre acusándola (posteriormente pidió perdón arrepentido) de haberla abandonado en la residencia en la que perdió la vida en un dramático suceso que todavía está investigando la Policía.

Antonio Albella, muy cercano a la artista, llegaba a continuación al funeral expresando emocionado que "va a venir la gente que la quería y vamos a recordar a Encarnita con mucha alegría". "Raquel es como mi hermana, y yo como su hermano" ha apuntado revelando su especial vínculo con la hija de la fallecida, dejando sin embargo en el aire si finalmente tomará acciones legales contra la residencia en la que vivía su madre por negligencia.

Víctor Sandoval, el pianista Pablo Sebastian, o José Manuel Parada completaron la lista de amigos que no quisieron dejar pasar la oportunidad de recordar a la cantante de temas tan conocidos como 'Paco, Paco, Paco'.

"Raquel siempre ha estado al margen del mundo artístico de su madre, hizo su vida totalmente alejada del mundo artístico y Raquel todo esto, pues no es lo que le gusta. Pero yo le aconsejé en su momento que por lo menos tenía que hacer un escrito para dar las gracias a tantas personas que querían a su madre y que se han preocupado. Y así lo hizo, ella escribió una carta muy bonita, muy sentida, diciendo que ella no iba a hacer nunca declaraciones, que no quería entrar en este tema ni entrar en ningún tipo de discusión. Y yo creo también que eso hay que respetarlo, ¿no? Ella tiene derecho a llevar la muerte de su madre como ella considere" ha defendido Parada.

Y aunque desconoce si Raquel demandará a la residencia en la que vivía Encarnita, sí ha reivindicado que su muerte "tiene que servir para que la gente, cuando llega a una cierta edad, se la cuide, se la atienda, y que no vuelva a suceder en ninguna otra residencia. Que tú pones allí a tu familia creyendo que va a estar cuidada, atendida, y puedes estar a merced de alguien que entre en la habitación y que haga cualquier barbaridad". "Nuestra Encarnita no ha muerto, la han asesinado, que por favor nadie vuelva a morir de una forma tan atroz en ninguna residencia de este país" ha pedido emocionado.

Cambiando de tema, el colaborador también se ha pronunciado sobre el complicado momento económico que atraviesa Fedra Lorente por la estafa de la que fue víctima su marido Miguel Morales, fallecido hace dos meses: "En esta profesión nuestra es así. Hay momentos muy arriba, hay momentos abajo, hay momentos intermedios. Hay que cuidar un poco la economía. Estamos cumpliendo años que no sabemos lo que va a llegar y lo que nos va a pasar. Así que tenemos que ahorrar un poquito" ha reflexionado.

También ha salido en defensa de Rappel por sus desafortunadas declaraciones sobre la hija de Encarnita. "Creo que cuando le dijeron que había muerto pues reaccionó de esa forma, de la que ya ha pedido disculpas y perdón. No debe servir de polémica esto para nada porque Rappel es muy buena gente y Raquel, Rappel por un lado y Raquel por el otro, también es muy buena niña y ha cuidado a su madre lo mejor que ha podido y lo mejor que ha sabido. Y ya estaba en unas circunstancias donde sabemos que en una residencia podía estar más atendida y más cuidada" ha opinado.