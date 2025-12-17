Agencias

El nuevo CEO de Mozilla lo tiene claro: la IA "debe ser una opción, algo que las personas puedan desactivar fácilmente"

Guardar

Mozilla busca convertirse en una compañía de 'software' de confianza con inversiones en inteligencia artificial que les permitirán incorporar a Firefox nuevas funciones, pero lo harán bajo un enfoque que no las imponga a los usuarios, sino que les permita decidir sobre su uso.

Anthony Enzor-DeMeo es ya el nuevo director ejecutivo (CEO) de Mozilla Corporation, después de que Laura Chambers ocupara este puesto de manera interina desde febrero de 2024, en un momento de transición marcado por la llegada de la IA, el crecimiento de dos dígitos en el mercado móvil de Firefox, el éxito inicial de la estrategia de diversificación de ingresos y un importante caso antimonopolio.

En su nueva etapa, Mozilla se convertirá en "la empresa de software de confianza", como ha asegurado el nuevo CEO en una carta abierta, en la que ha destacado "el papel fundamental" que la empresa tiene en la actualidad, con el rápido cambio que está experimentando internet y las expectativas que los usuarios han puesto en los productos tecnológicos.

Para ello, ha compartido los tres puntos que guiarán su dirección, en los que la confianza tiene un papel destacado, ya que se ha propuesto que los usuarios sepan cómo funciona lo que construyen, para que puedan comprender el valor que les aporta.

Esta intención abarca la privacidad, el uso de los datos y la inteligencia artificial. Especialmente con esta última tecnología, que, como ha expuesto Enzor-DeMeo, "siempre debe ser una opción, algo que las personas puedan desactivar fácilmente".

Sobre el modelo de negocio, el nuevo director ejecutivo insiste en que "debe alinearse con la confianza" e impulsar el crecimiento con una monetización transparente para la gente.

En el centro de esta visión se encuentra el navegador Firefox, que seguirá siendo su "pilar", y que transformarán para que sea un navegador moderno con inteligencia artificial y compatible con nuevas incorporaciones de 'software'.

Según el CEO, trabajarán por hacer realidad esta visión en los próximos tres años, con inversiones en IA que sigan el Manifiesto de Mozilla sobre esta tecnología.

"Si nos mantenemos enfocados, Mozilla crecerá en relevancia y resiliencia. Firefox alcanzará nuevos públicos. Nuestro portafolio fortalecerá nuestra independencia. Nuestro enfoque en el desarrollo de software de confianza establecerá un alto estándar para la industria", ha concluido Enzor-DeMeo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AV. Rafael Louzán: "Creo que hemos hecho un buen trabajo, el fútbol español vuelve a ser un equipo unido"

Tras un año al frente de la federación, el presidente aseguró que la institución ha recuperado cohesión e inclusividad, destacó el papel del diálogo con todos los actores del deporte y enfatizó la importancia del consenso y la responsabilidad compartida

AV. Rafael Louzán: "Creo que

La defensa del periodista francés Christophe Gleizes recurre ante el Supremo su condena a pena de cárcel

Familiares, abogados y organizaciones de defensa de la libertad de prensa solicitan a las autoridades argelinas que liberen a Christophe Gleizes, reportero sentenciado por cargos de terrorismo, mientras continúa la presión internacional para obtener clemencia y revisar su caso

La defensa del periodista francés

Pakistán prorroga otro mes el cierre de su espacio aéreo a aviones de India

Pakistán prorroga otro mes el

Sánchez se compromete con Pérez Llorca a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana

Sánchez se compromete con Pérez

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género tilda a los acosadores de "deleznables" tras los casos en el PSOE

La delegada del Gobierno contra