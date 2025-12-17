El FMI discutirá un programa de 17.019 millones de euros este miércoles con Argentina

El Banco Central de Argentina tiene previsto aumentar la base monetaria hasta un 4,8% del Producto Interno Bruto para diciembre de 2026, un objetivo que, según las proyecciones, sería posible mediante la adquisición de 10.000 millones de dólares (8.514 millones de euros) en reservas internacionales. Estas cifras forman parte de las variables discutidas en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional, que estará en evaluación este miércoles durante una sesión informal en Washington, de acuerdo con información difundida por Bloomberg.

Según reportó el medio, la sesión contará con la participación de funcionarios del FMI responsables del seguimiento del programa argentino, quienes actualizarán a los miembros de la junta del organismo sobre los cambios más recientes en la economía del país sudamericano. Entre los temas a tratar destaca la reciente decisión del Banco Central de Argentina de modificar las bandas de flotación cambiaria, una medida acordada en conjunto con el FMI y anunciada este lunes.

A partir del año 2026, el sistema de flotación cambiaria en Argentina implicará que los límites superior e inferior de la banda se ajustarán mensualmente conforme a la última cifra de inflación registrada. Esta nueva dinámica busca reducir la exposición de la economía a oscilaciones bruscas en el tipo de cambio, proporcionando así un marco más predecible para el mercado y para las políticas monetarias.

El medio Bloomberg detalló que este programa de financiamiento con el FMI, que empezó en abril de este año, involucra un paquete total equivalente a 20.000 millones de dólares (17.019 millones de euros). La reunión de este miércoles tiene carácter informal, dado que la próxima revisión formal del acuerdo está programada para finales de enero, según el portal oficial del propio FMI.

En julio, Argentina y el Fondo Monetario Internacional celebraron una sesión formal que concluyó con la aprobación de la primera revisión del programa de financiamiento. Tras esa revisión, el FMI otorgó una dispensa al actual gobierno encabezado por Javier Milei, ya que el Banco Central argentino no alcanzó la meta establecida para la acumulación de reservas netas de divisas, una condición que el organismo considera clave para la estabilización económica del país.

El sitio web del FMI indica que la junta directiva no prevé otra reunión formal relacionada con el programa argentino hasta la revisión de enero, aunque la sesión de este miércoles permitirá que los funcionarios presenten un informe actualizado sobre la situación del país y los ajustes recientes en la política financiera y cambiaria.

La acumulación de reservas internacionales es otro de los puntos centrales para el FMI y el gobierno argentino, ya que su solidez contribuye a la estabilidad macroeconómica y a la credibilidad frente a los mercados internacionales. El escenario proyectado por el Banco Central incluye la posibilidad de que la adquisición de 10.000 millones de dólares en reservas se logre a partir de los flujos esperados en la balanza de pagos, siempre y cuando se cumpla la meta sobre la base monetaria.

Bloomberg subraya que las decisiones relativas a la política cambiaria y la acumulación de reservas han sido producto del diálogo y consenso entre el Banco Central de Argentina y el propio FMI, en línea con las condiciones pautadas en el programa iniciado en abril. Esta coordinación busca asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilización y ajuste económico requeridos para mantener el acceso a la financiación y fortalecer la posición fiscal y monetaria del país.

Durante las discusiones agendadas en Washington, se abordarán tanto los avances en los objetivos pactados como las recientes desviaciones y las medidas tomadas por el gobierno argentino para corregir el rumbo, conforme a lo estipulado por el FMI en su cronograma de seguimiento de programas activos con países miembros.