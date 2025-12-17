Agencias

EEUU despliega a su personal militar en una operación temporal con el Ejército de Ecuador en la base de Manta

Las autoridades estadounidenses han informado este miércoles de la llegada de su personal militar a la base de Manta, en el este de Ecuador, en la que ya estuvieron desplegadas sus tropas hasta 2009, para una operación temporal conjunta con las fuerzas ecuatorianas como parte de los últimos acuerdos en defensa.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador ha confirmado la llegada del contingente militar a la base aérea de Manta, ubicada en la costa del Pacífico, algo más de un mes después de la segunda visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, en la que se cerraron estos acuerdos de colaboración.

"La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narco-terroristas", ha dicho la Embajada en X, remarcando que el operativo está en sintonía con la ley ecuatoriana, un mes después, precisamente, desde que el país votara en contra de ceder sus bases a potencias extranjeras.

Esta operación conjunta "está diseñada para proteger a Estados Unidos y a Ecuador frente a las amenazas que compartimos", ha añadido la Embajada.

En esa línea se ha manifestado también el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para quien "esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico", además de "someter a quienes creyeron que podían tomar el país".

Dos días antes, otro avión cargado con material militar llegó a la base aérea de Manta, en la que ya operó Estados Unidos durante una década hasta que en 2009, el gobierno de Rafael Correa decidió no prorrogar los acuerdos con Washington.

Manta es la ciudad portuaria más próxima al archipiélago de Galápagos, su situación geográfica se antoja capital para el control del tráfico de drogas, pero también el de personas, o la pesca ilegal.

Noboa defendió durante la campaña del referéndum la posibilidad de que pudiera servir de nuevo como base de operaciones de Estados Unidos, aunque evitó referirse al carácter bélico de la misión, si bien el 60 por ciento de quienes acudieron a las urnas votó en contra de la vuelta de bases militares extranjeras al país.

Este operativo llega además en medio de un despliegue estadounidense sin precedentes cercanos en las costas venezolanas del Caribe, pero también en el Pacífico, donde ha bombardeado ya desde septiembre decenas de supuestas narcolanchas matando a casi un centenar de personas.

