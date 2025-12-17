Descubren unos fósiles que confirman que las abejas utilizaron huesos como lugar para poner sus huevos

Un estudio del Museo Field (Estados Unidos) publicado en la revista 'Royal Society Open Science' documenta un nuevo descubrimiento, que representa la primera vez que se sabe que las abejas utilizan los huesos como lugar para poner sus huevos.

Según este trabajo, hace unos 20.000 años, una familia de búhos vivía en una cueva. A veces, escupían egagrópilas que contenían los huesos de sus presas, que caían al suelo de la cueva. Investigadores acaban de descubrir que las abejas antiguas utilizaban los alvéolos dentales vacíos de los huesos como nidos.

Precisamente, la isla caribeña de La Española, que incluye Haití y la República Dominicana, está repleta de cuevas de piedra caliza. "En algunas zonas, se encuentra un cenote diferente cada 100 metros", detalla Lázaro Viñola López, investigador postdoctoral del Museo Field de Chicago y autor principal del artículo.

Así, Juan Almonte Milán, curador de paleobiología del Museo Nacional de Historia Natural de República Dominicana, había identificado una cueva en el sur de República Dominicana como un depósito de muchos fósiles, por lo que Viñola López y varios de sus colaboradores exploraron la cueva en busca de especímenes para estudiar como parte de su programa de doctorado en la Universidad de Florida y el Museo de Historia Natural de Florida (Estados Unidos).

"El descenso inicial a la cueva no es muy profundo; atábamos una cuerda a un lado y luego bajábamos en rapel", informa Viñola López. "Si entras de noche, ves los ojos de las tarántulas que viven dentro. Pero una vez que bajas por un túnel subterráneo de diez metros de largo, empiezas a encontrar fósiles".

Había capas y capas de fósiles, separadas por capas de carbonato resultantes de períodos lluviosos en el pasado lejano. Muchos de los fósiles pertenecían a roedores, pero también había huesos de perezosos, aves y reptiles, pertenecientes a más de 50 especies diferentes. En conjunto, estos fósiles contaban una historia. "Creemos que esta era una cueva donde vivieron búhos durante muchas generaciones, quizás cientos o miles de años", dice Viñola López. "Los búhos salían a cazar y luego regresaban a la cueva y vomitaban egagrópilas. Encontramos fósiles de los animales que comían, fósiles de los propios búhos e incluso algunas tortugas y cocodrilos que podrían haber caído en la cueva".

Viñola López, paleontólogo, estaba principalmente interesado en los huesos de los mamíferos que comían los búhos. Revisaba las bolsas y bolsas de huesos fósiles que su equipo recuperó de la cueva, limpiando la tierra y los escombros, cuando notó algo extraño.

En las cavidades dentales vacías de las mandíbulas de los mamíferos, Viñola López notó que el sedimento en estas cavidades no parecía haberse acumulado de forma aleatoria. "Era una superficie lisa y casi cóncava. Así no es como se rellena normalmente el sedimento, y lo seguía viendo en varios especímenes.

Varios años antes, cuando Viñola López era estudiante universitario, realizó una excavación de fósiles en Montana. Un paleontólogo le mostró los antiguos restos de capullos de avispa: pequeñas y delgadas cámaras de barro seco donde las larvas de avispa se metamorfoseaban en adultos. Estos capullos de avispa se parecían mucho a la tierra lisa que recubría las cavidades dentales de los fósiles rupestres que Viñola López había encontrado en la República Dominicana.

Algunos de los nidos más conocidos construidos por abejas y avispas pertenecen a especies sociales que viven juntas y crían a sus crías en masa en grandes colonias; piense en los nidos de avispas de papel y los panales de cera de un nido de abejas melíferas. "Pero, en realidad, la mayoría de las abejas son solitarias. Ponen sus huevos en pequeñas cavidades y dejan polen para que las larvas se alimenten", comenta Viñola López. "Algunas especies de abejas excavan agujeros en la madera o en el suelo, o utilizan estructuras vacías como nidos. Algunas especies de Europa y África incluso construyen sus nidos en conchas vacías de caracoles".

Para examinar mejor los posibles nidos de insectos presentes en los fósiles de la cueva, Viñola López y sus colegas escanearon los huesos mediante tomografía computarizada, esencialmente radiografiando los especímenes desde ángulos suficientes para poder producir imágenes en 3D de la tierra compactada dentro de los alvéolos de los dientes sin destruir los fósiles ni alterar el sedimento.

Las formas y estructuras del sedimento se asemejaban a los nidos de barro que algunas especies de abejas actuales crean; algunos de estos nidos incluso contenían granos de polen antiguo que las abejas madres habían sellado para que sus crías los comieran. Los investigadores plantean la hipótesis de que las abejas mezclaban su saliva con tierra para crear estos pequeños nidos individuales para sus huevos; cada nido era más pequeño que la goma de borrar de un lápiz. Construir sus nidos dentro de los huesos de animales más grandes podría haber protegido los huevos de depredadores hambrientos como las avispas.

Los nidos que encontraron los científicos no contenían ninguna abeja fosilizada real; esto no sorprende a Viñola López, ya que las condiciones cálidas y húmedas de esta cueva no habrían sido propicias para preservar los cuerpos pequeños y delicados de los insectos.

Dado que no se conservaron abejas, Viñola López y sus colegas no pudieron asignar una especie a las abejas que los crearon. Sin embargo, los nidos en sí eran lo suficientemente diferentes de los nidos de abeja conocidos como para que los investigadores pudieran clasificarlos taxonómicamente. Los clasificaron como Osnidum almontei en honor a Juan Almonte Milán, el científico que descubrió la cueva. Almonte Milán ha trabajado en la zona durante décadas y es el paleontólogo más destacado de la isla.

"Como no encontramos ningún cuerpo de abeja, es posible que pertenecieran a una especie que aún vive hoy en día; se sabe muy poco sobre la ecología de muchas de las abejas en estas islas", señala Viñola López. "Pero sabemos que muchos de los animales cuyos huesos se conservan en la cueva están extintos, por lo que las abejas que crearon estos nidos podrían pertenecer a una especie extinta".

Este estudio representa el primer caso conocido de abejas que utilizan los huecos de los huesos de animales para construir sus nidos. Viñola López sospecha que este comportamiento se debió a varias circunstancias combinadas: la escasa tierra que cubre el suelo calizo de esta región, por lo que las abejas podrían haber recurrido a cuevas para anidar en lugar de simplemente excavar en el suelo como muchas otras especies. Y dado que esta cueva fue el hogar de varias generaciones de búhos que expulsaron gran cantidad de excrementos a lo largo de los años, las abejas aprovecharon los huesos que les entregaban los búhos.

"Este descubrimiento demuestra lo raras que pueden ser las abejas; pueden sorprenderte. Pero también demuestra que, al observar fósiles, hay que tener mucho cuidado", afirma Viñola López. Si no hubiera visto antes un nido de avispa fósil, podría haber retirado el sedimento al limpiar los huesos fósiles para este proyecto. "Incluso si buscas principalmente fósiles de animales vertebrados más grandes, debes estar atento a los fósiles traza que pueden darte información sobre invertebrados como los insectos. Conocer a los insectos puede decirte mucho sobre todo un ecosistema, así que debes prestar atención a esa parte de la historia".