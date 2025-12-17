(AMP) Telefónica inicia el procedimiento para dejar de cotizar en EE.UU. tras casi 40 años en Wall Street

Las recientes acciones de Telefónica, incluyendo la retirada de la Bolsa de Lima y la venta de su filial peruana a Integra Tech International por cerca de 900.000 euros, destacan un cambio en la estrategia internacional de la compañía, enfocada en optimizar recursos y redefinir su presencia global. Esta operación en Perú también involucra la salida del Registro Público del Mercado de Valores, gestionado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, y consolida la tendencia de la empresa a centrar sus operaciones en mercados clave. Según informó Europa Press, estos movimientos forman parte de un proceso más amplio encabezado por la decisión de dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York, cuatro décadas después de que Telefónica fuera la primera compañía española en acceder al mercado de Wall Street en junio de 1987.

El medio Europa Press detalló que Telefónica ha formalizado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el inicio del procedimiento para excluir de manera voluntaria sus "american depositary shares" (ADS), representadas por "american depositary receipts" (ADR), de la lista de valores de la Bolsa de Nueva York. La compañía precisó que no tiene planes de registrar, cotizar ni negociar estos instrumentos en ningún otro mercado financiero de Estados Unidos. Los titulares actuales de ADS podrán, no obstante, canjearlos directamente por acciones ordinarias de Telefónica negociadas en las bolsas españolas, proporcionando una vía sencilla para mantener su inversión.

Según consignó Europa Press, Telefónica también prevé transformar su actual programa de ADR en uno de nivel I. Este ajuste permitirá a los poseedores actuales de ADR continuar con sus instrumentos y facilitará su negociación en el mercado extrabursátil estadounidense, una alternativa al circuito tradicional bursátil, aunque menos regulada.

Junto con la salida de la Bolsa de Nueva York, Telefónica ha anunciado su intención de retirar de cotización diversos bonos sénior a tipo fijo emitidos con vencimientos en los años 2027, 2036, 2038, 2047, 2048 y 2049. La empresa adelantó que ha solicitado que estos títulos de deuda pasen a negociarse en Euronext Dublín, reiterando que no busca trasladar dichos instrumentos a otros mercados estadounidenses. Telefónica presentará la documentación pertinente ante las autoridades responsables en las próximas semanas, estimando que la retirada efectiva se producirá aproximadamente diez días después de completados los trámites, momento en el que tanto las ADS como los bonos dejarán de negociar en Nueva York, de acuerdo con la información brindada por Europa Press.

La compañía argumenta que la determinación de salir de los mercados estadounidenses resulta de un análisis exhaustivo avalado por sus órganos de gobierno, que puso en relieve la carga administrativa y los costes asociados al mantenimiento de sus valores en la Bolsa de Nueva York, según explicó Europa Press. Esta medida se alinea con el objetivo de simplificar el modelo operativo de Telefónica, en línea con lo anunciado en el plan estratégico de noviembre de 2025 orientado a inversores. Además, Telefónica ha recalcado que la decisión no supondrá ningún tipo de repercusión sobre sus clientes, socios ni operaciones comerciales en territorio estadounidense.

Telefónica subrayó en su comunicado su voluntad de asegurar la continuidad de sus políticas de buen gobierno corporativo y transparencia informativa, pese a estar ausente del principal parqué estadounidense. Respecto a la operativa de la empresa, Europa Press señaló que las acciones ordinarias de Telefónica seguirán negociándose en el mercado continuo español, donde reside la mayor parte de los inversores nacionales e internacionales de la compañía. En consecuencia, Telefónica puntualizó que la composición principal de su capital social continuará disponible en las bolsas españolas, manteniendo su accesibilidad para los inversores interesados.

En el plano interno, Europa Press informó que la directora de Finanzas de Telefónica, Laura Abasolo, dejará su cargo a finales de este año, tras anunciarse el nombramiento de Juan Azcue como próximo responsable del área financiera. En el plan estratégico presentado el 4 de noviembre, Abasolo ya había anticipado la posibilidad de la retirada de la Bolsa de Nueva York, ubicando la medida dentro del proceso de redefinición de la presencia internacional de la empresa.

Paralelamente, la desinversión en Perú resalta otro aspecto de la revisión estructural de Telefónica. Europa Press reportó que la venta de la filial peruana, que finalizaba 2024 con una deuda de aproximadamente 1.240 millones de euros y estaba inmersa en un procedimiento concursal, se concretó por 3,7 millones de soles, equivalentes a unos 900.000 euros, reflejando el impacto de la reestructuración global de la multinacional.

El proceso que involucra el retiro de Telefónica de Nueva York y de la Bolsa de Lima responde, según lo establecido por Europa Press, a una estrategia de reducción de costes y priorización de la eficiencia, mientras se preserva la continuidad operativa en España y otras regiones. De ese modo, Telefónica cierra una etapa iniciada en 1987 como la primera empresa española en cotizar en Wall Street, con la intención de centrar su gestión en mercados considerados clave y asegurar la optimización de sus recursos financieros y administrativos.