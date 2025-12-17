Amazon pone a Peter DeSantis al frente de una nueva división que combina IA, microchips y cuántica

Peter DeSantis, quien ha mantenido un prolongado recorrido profesional en Amazon desde finales de los años noventa, se convertirá en la principal figura responsable de una nueva organización que engloba inteligencia artificial, microprocesadores y computación cuántica. Esta designación coincide con el proceso de salida de Rohit Prasad, hasta ahora líder del área de Inteligencia Artificial General y pieza clave en el desarrollo del asistente Alexa, cuyo retiro está previsto para finales de este año. Según informó Amazon en un comunicado oficial, este cambio introduce una remodelación interna de gran magnitud que integra divisiones antes autónomas, con el propósito de impulsar la coherencia y la aceleración en el desarrollo tecnológico.

El medio Amazon detalló que la estructura reorganizada situará a DeSantis al mando de departamentos fundamentales que concentran hardware especializado, algoritmos de aprendizaje automático y proyectos de tecnologías cuánticas. Todo este conjunto pasará a depender directamente de Andy Jassy, consejero delegado de la compañía. Bajo esta nueva disposición, la coordinación entre áreas que tradicionalmente trabajaban por separado se transformará en una colaboración directa, con el objetivo de que la compañía incremente su capacidad de respuesta en un entorno tecnológico caracterizado por cambios rápidos y una competencia internacional intensificada.

La empresa explicó en su declaración que el movimiento pretende capitalizar el avance continuado en inteligencia artificial, traduciendo los progresos en innovación aplicada a los servicios y productos disponibles a escala global. Según publicó Amazon, se espera que la integración entre software, hardware y tecnologías cuánticas fomente ciclos de desarrollo más cortos y una mayor adaptabilidad, respondiendo a la creciente presión por innovar en el mercado internacional, donde otros grandes actores despliegan iniciativas similares para ejercer liderazgo en inteligencia artificial y tecnologías de próxima generación.

En palabras de Andy Jassy, citadas en la comunicación oficial, la meta central de la nueva estructura es “dar un empujón al desarrollo de la IA, con su consiguiente mejora a largo plazo en la experiencia de los clientes”. Jassy destacó que, al situar el liderazgo bajo DeSantis, Amazon podrá reforzar su habilidad para anticipar cambios, adaptarse a las exigencias del mercado y llevar proyectos desde la investigación hasta su aplicación comercial con mayor rapidez.

Amazon subraya que este ajuste organizativo involucra también modificaciones en la interfaz de usuario, mayores rendimientos en los servicios digitales y mayor flexibilidad para adaptar las plataformas a nuevas tendencias. Según consignó el comunicado de la empresa, la centralización de competencias técnicas es vista como una vía clave para transformar con eficacia los avances de investigación en beneficios tangibles para el usuario final, enfrentando los desafíos técnicos que conlleva la implementación de inteligencia artificial avanzada y las tecnologías asociadas.

La compañía recalcó la importancia del periodo liderado por Rohit Prasad, quien contribuyó decisivamente a la evolución de Alexa y la incorporación de funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial en los productos de Amazon, marcando una etapa de expansión de capacidades y consolidación tecnológica. El relevo y la nueva integración bajo DeSantis simbolizan, según el comunicado empresarial, la transición hacia un ciclo orientado a la investigación aplicada y a la aceleración de la ejecución de proyectos disruptivos, sostenidos por un enfoque interdisciplinar.

El anuncio de Amazon remarca que la competencia global por el liderazgo en inteligencia artificial exige la capacidad de movilizar recursos y talento en plazos cada vez más exigentes. La firma considera que la consolidación de equipos en torno a software, desarrollos de microchips y computación cuántica posicionará a la organización para avanzar en los cimientos de la próxima generación de soluciones tecnológicas, permitiendo una mayor eficiencia y la posibilidad de explorar de manera anticipada nuevos caminos frente a las demandas internacionales.

Según añadió la comunicación de Amazon, la expectativa es que esta transformación estructural permita no solo mantener, sino también ampliar la influencia de la compañía en los segmentos clave de tecnología avanzada, asegurando servicios más sofisticados y resilientes para una base de usuarios mundial. El documento resalta que la coordinación directa entre especialistas de distintas áreas técnicas proporcionará la agilidad necesaria para hacer frente a la velocidad de evolución del mercado, a la vez que mantiene al grupo a la vanguardia en investigación y aplicación de nuevas herramientas digitales y de computación.

La empresa manifiesta que el nuevo liderazgo favorecerá la transición de la experimentación a la producción en ámbitos estratégicos, alineando equipos, proyectos y metodologías en torno a objetivos comunes. Según publicó Amazon, la reorganización busca, en última instancia, dotar a la firma de mecanismos más ágiles para anticipar obstáculos, acelerar ciclos de desarrollo y consolidar su posición como uno de los actores principales de la innovación tecnológica global.