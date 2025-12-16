Reino Unido convoca al embajador de China en Londres para protestar por el juicio contra el magnate Jimmy Lai

Las autoridades británicas han convocado al embajador de China en el país, Zheng Zeguang, para protestar por el fallo emitido el lunes por un tribunal de Hong Kong, que ha hallado culpable al magnate de la prensa y activista Jimmy Lai de cometer un delito de sedición en el marco de la polémica ley de seguridad nacional.

"Jimmy Lai es un ciudadano británico. Los gobiernos de China y Hong Kong lo han perseguido por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de opinión. Este es un juicio con motivaciones políticas que condeno enérgicamente", ha lamentado la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, en declaraciones ante el Parlamento.

Es por ello que ha asegurado que, siguiendo sus propias instrucciones, el embajador chino ha sido convocado al Ministerio de Exteriores para escuchar la postura de Londres, que ha condenado "enérgicamente" la decisión judicial de Hong Kong, antigua colonia británica.

Así, ha instado a Pekín a poner en libertad "de forma inmediata" a Lai y ha afirmado que China "representa una amenaza para la seguridad nacional de Reino Unido, según un comunicado.

Lai, de 78 años, se ha convertido en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde aún colean los ecos de las protestas masivas contra el Gobierno de Carrie Lam que se iniciaron en 2019. La movilización no tenía precedentes desde que Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997.