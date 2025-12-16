Ousmane Dembélé alza también el The Best y Luis Enrique se corona como mejor entrenador

Rafel Pol, el principal colaborador de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, subió al escenario del hotel Fairmont en Doha para recibir en nombre del técnico español el premio al mejor entrenador otorgado por la FIFA. Con este gesto, según consignó el medio, culminó una jornada que marcó un hito para el PSG, al celebrar un triplete histórico: títulos en la Liga, la Copa y la Liga de Campeones, logros que impulsaron además el reconocimiento de Ousmane Dembélé como el mejor futbolista del mundo en la misma ceremonia.

Tal como detalló el medio, la gala “The Best” de la FIFA distinguió tanto a Dembélé como a Luis Enrique como las figuras más relevantes de la temporada. El delantero francés, actual estrella del PSG y reciente ganador del Balón de Oro, encabezó la votación sobre Kylian Mbappé, ahora en el Real Madrid, y sobre Lamine Yamal, quien se perfila como una de las grandes promesas del fútbol español. A la vez, la sobresaliente campaña del club parisino bajo la dirección de Luis Enrique resultó determinante para alcanzar estos reconocimientos, ya que por primera vez el PSG obtuvo la Champions League, consolidando su posición en el panorama futbolístico internacional, informó el medio.

El premio al mejor entrenador recayó en Luis Enrique, convirtiéndose en la primera vez que un técnico del PSG es distinguido con este galardón, de acuerdo con la información publicada. En la última etapa de la selección, el español superó al alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, y al neerlandés Arne Slot, del Liverpool. En la fase previa también figuraron otros técnicos considerados entre los más destacados del curso: los españoles Mikel Arteta (Arsenal FC) y Roberto Martínez (seleccionador de Portugal), el mexicano Javier Aguirre (seleccionador de México) y el italiano Enzo Maresca (Chelsea FC).

Según publicó el medio, el PSG reforzó su presencia a nivel colectivo gracias a la inclusión de varios de sus jugadores en el once ideal de la FIFA, entre ellos el propio Dembélé, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes y Vitinha, todos representando a la entidad parisina. Además, el once de gala para 2025 incluyó a Kylian Mbappé, Pedri (FC Barcelona), Gianluigi Donnarumma (Manchester City, ex PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea FC) y Virgil van Dijk (Liverpool FC). Esta selección pone de relieve el rendimiento y la trascendencia de los principales protagonistas del año futbolístico, bajo el sistema establecido por la FIFA.

El medio también detalló los premios individuales en otras categorías. Gianluigi Donnarumma, actualmente en el Manchester City y con un reciente pasado en el PSG, fue elegido mejor portero tras superar en las votaciones a David Raya (Arsenal FC), Alisson Becker (Liverpool FC), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Yann Sommer (Inter de Milán) y Wojciech Szczesny (FC Barcelona).

En la categoría del mejor gol, el Premio Puskás recayó en Santiago Montiel. El futbolista argentino fue seleccionado por su anotación de chilena frente a Independiente Rivadavia durante un partido con Independiente, obtenido como reconocimiento por el jurado especializado y el voto popular.

La gala también incluyó reconocimientos al compromiso social y al juego limpio. El club iraquí Zakho SC fue distinguido con el Premio a la Afición, reflejando la voz de los seguidores a través de la votación popular. En tanto, el doctor Andreas Harlass-Neuking, del SSV Jahn Regensburg, recibió el Premio Fair Play por su decisiva actuación al salvar la vida de un espectador en el estadio antes de un partido correspondiente a la 2. Bundesliga durante el mes de abril.

Según explicó el medio, la FIFA establece que la elección de los ganadores de los Premios The Best se realiza con la participación equilibrada de aficionados, capitanes y seleccionadores de equipos nacionales masculinos y femeninos, así como integrantes de la prensa especializada internacional. Para la conformación de los onces ideales y la designación de los premios Marta y Puskás, la decisión final surge de la combinación entre el voto popular y el veredicto de un jurado compuesto por FIFA Legends. En el caso del mejor hincha, la determinación depende únicamente de la opinión de los aficionados, mientras que el galardón de Fair Play recae en manos de un panel de expertos.

La recurrente presencia de figuras del PSG y de representantes del fútbol español, tanto entre los premiados como en la lista de nominados, reafirmó la influencia que mantiene el fútbol de España en las competencias internacionales, así como el papel destacado del club de París en el continente europeo. Además de los logros deportivos, el evento remarcó el aspecto social y humano del fútbol al dedicar homenajes a las hinchadas y a los profesionales de la salud, lo cual demostró la diversidad de los actores involucrados en la escena futbolística global.

El medio reportó que la celebración de la gala en la capital catarí se produjo mientras el PSG transitaba una de las temporadas más exitosas de su historia, circunstancia que brindó ocasión para dar visibilidad tanto a los éxitos individuales como a iniciativas solidarias y al voto activo de los seguidores. De este modo, la ceremonia en Doha reflejó la participación plural de la comunidad futbolística mundial y la vigencia de los valores que la FIFA busca impulsar a través de sus premios anuales.