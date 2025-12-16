Agencias

Montenegro avanza en la adhesión a la UE con el cierre de cinco capítulos más de negociación

Los Estados miembro de la Unión Europea (UE) han acordado este martes el cierre provisional de cinco capítulos más de las negociaciones de adhesión de Montenegro a bloque comunitario, país que sigue avanzando en su objetivo de ingresar en la UE en el año 2028.

La conferencia intergubernamental celebrada en Bruselas ha confirmado el cierre de los capítulos relativos al derecho de establecimiento y libertad de prestación de servicios, la libre circulación de capitales, los derechos de sociedades, la agricultura y desarrollo rural y la pesca.

Con este paso Podgorica concluye exitosamente 12 de los 33 capítulos de la adhesión y se sitúa como candidato a la cabeza en el proceso de Ampliación del bloque. Montenegro negocia todos los aspectos de su entrada en la UE, al tener los 33 capítulos abiertos.

En rueda de prensa desde Bruselas, el primer ministro montenegrino, Milojko Spajic, ha valorado que el país ya ha culminado más de un tercio de los capítulos necesarios para la adhesión europea. "Esto muestra que los resultados de la administración, los negociadores y el Gobierno se reconocen por la Comisión Europea y apoyado por los Estados miembro", ha indicado.

Spajic ha indicado la voluntad de Montenegro de continuar con el progreso en 2026, año en el que espera poder concluir todos los capítulos de negociación y dejar así encarrilada su incorporación al bloque.

Este avance se suma al logrado en junio cuando la UE dio por concluido el capítulo relativo a la contratación pública, considerado un "paso significativo" en la senda europea de Montenegro.

El país balcánico se ha convertido en un caso de éxito de la adhesión europea y sigue progresando en la senda comunitaria, después de que las autoridades montenegrinas se marcaran el año 2028 como plazo para convertirse en el Estado miembro 28 del bloque europeo.

EuropaPress

