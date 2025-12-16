Los envíos mundiales de 'smartphones' caerán un 2,1% en 2026 ante la subida de los costes

El mercado mundial de teléfonos inteligentes registrará en 2026 una caída del 2,1% de los envíos ante el impacto negativo esperado sobre la demanda del alza de los precios a raíz de los mayores costes de los componentes, según un informe de Counterpoint Research.

Esta proyección negativa del segmento de 'smartphones' contrasta con el crecimiento del 3,3% registrado en 2025 y supone una revisión a la baja de 2,6 puntos porcentuales de la estimación anterior de la consultora.

Como resultado de la repercusión de costes y la reestructuración del portafolio, Counterpoint espera que los precios promedio de venta subirán el próximo año un 6,9%, frente al incremento del 3,9% de la previsión anterior, publicada el pasado mes de septiembre.

En este sentido, los autores del estudio señalan que fabricantes chinos como HONOR, OPPO y Vivo registrarían las mayores diferencias con respecto a las estimaciones anteriores, mientras que los fabricantes mejor posicionados para afrontar la escasez de suministro serán aquellos con escala, portafolios de productos amplios, especialmente en el segmento de gama alta, y una sólida integración vertical.

"Lo que estamos viendo ahora es que el segmento inferior del mercado (por debajo de 200 dólares) se ve más afectado, con un aumento de los costes de la lista de materiales (BOM) del 20% al 30% desde principios de año", declaró el director de investigación, MS Hwang, mientras los segmentos de gama media y alta "han experimentado aumentos de precios del 10% al 15%".

De tal modo, considera que Apple y Samsung "son las empresas mejor posicionadas para afrontar los próximos trimestres", subrayando la dificultad para otros fabricantes que no tienen tanto margen de maniobra para gestionar cuota de mercado frente a márgenes de beneficio.

El empeoramiento de las previsiones de Counterpoint para el mercado global de 'smartphones' se suman a las publicadas a principios de diciembre por IDC, que anticipó una contracción del 0,9% debido a la escasez de componentes y los ajustes en el ciclo de producción.

"Se espera que la actual escasez mundial de memoria limite la oferta y eleve los precios, lo que afectará de forma más significativa a los dispositivos Android de gama baja y media, ya que siguen siendo más sensibles a los precios", advertía esta consultora, que elevaba, por contra, el precio promedio de venta en 2026 hasta los 465 dólares (396 euros), con lo que el mercado mundial alcanzaría un valor récord de 578.900 millones de dólares (492.880 millones de euros).