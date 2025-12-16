La tasa de paro del Reino Unido escala al 5,1%, en máximos desde 2021

La diferencia en la evolución de los salarios entre el sector público y el privado del Reino Unido ha resultado un factor relevante en el análisis reciente de la situación del empleo, según informó la Oficina Nacional de Estadística (ONS). Mientras los empleados públicos lograron aumentos promedio anuales del 7,6%, los trabajadores del ámbito privado vieron sus sueldos incrementarse en un 3,9%. Estos datos resultan especialmente significativos tras la publicación de los últimos indicadores, que evidencian un deterioro continuo en el mercado laboral del país, en un contexto marcado por la inminencia de la reunión final del año 2025 del Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra.

De acuerdo con la información difundida por la ONS, la tasa de desempleo en el Reino Unido se ubicó en el 5,1% entre agosto y octubre de 2025. Este porcentaje representa un alza de una décima con respecto al trimestre anterior y corresponde al nivel más alto desde principios de 2021. El medio detalló que, durante ese periodo, la desocupación masculina llegó al 5,5%, mientras que la femenina se situó en el 4,6%, ambos con incrementos de una décima respecto al trimestre previo. Por otra parte, la tasa de ocupación se estimó en 74,9%, con una reducción equivalente a la subida en el desempleo, mientras el número de personas empleadas bajó en 113.000 en el último año y en 24.000 durante el trimestre observado. El registro de inactividad económica se elevó al 21%, lo cual refleja que una proporción significativa de la población en edad de trabajar no participa ni en el empleo ni en la búsqueda activa de puestos de trabajo.

Tal como consignó la ONS, la disminución de vacantes dentro del mercado laboral refuerza el panorama de bajo dinamismo en la contratación y la falta de incorporación de nuevos trabajadores. Liz McKeown, directora de estadísticas económicas de la ONS, subrayó que “el panorama general sigue siendo el de un mercado laboral debilitado”. Para McKeown, la caída en los niveles de empleo responde a la moderación en los procesos de contratación, acompañada de la persistencia de una cifra baja de puestos ofertados y el incremento en la tasa de desocupación.

En términos de remuneración, los datos oficiales publicados por la ONS muestran que el incremento anual promedio de los ingresos de los trabajadores británicos fue del 4,6% en los salarios regulares y del 4,7% en el total de ingresos, cifras que, pese a mantenerse en aumento, han quedado limitadas por la inflación presente en el país. Tomando en cuenta los efectos inflacionarios, los salarios reales experimentaron un crecimiento más moderado, con subidas del 0,5% en la base salarial y del 0,6% en el ingreso total durante el periodo evaluado. Este contexto indica que, aunque se observan mejoras nominales, la capacidad adquisitiva de los trabajadores solamente presenta un avance marginal.

El último pronunciamiento del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, según detalló la ONS, mantuvo la tasa de referencia en el 4%. Durante esa sesión, cuatro de los nueve integrantes del MPC manifestaron su disposición a reducir el tipo en 0,25 puntos porcentuales, llevándolo hasta el 3,75%. Esta falta de consenso en el seno del órgano rector de la política monetaria se suma a las dificultades que afronta el mercado de trabajo, planteando interrogantes sobre las medidas más adecuadas para equilibrar la lucha contra la inflación y la necesidad de respaldar el empleo.

En el sector público, el crecimiento salarial se ha visto impulsado por ajustes derivados tanto del encarecimiento del coste de vida como de la presión ejercida por los trabajadores estatales en busca de mejores condiciones. En contraste, la evolución de las remuneraciones dentro del ámbito privado se mantuvo más moderada, reflejando una dinámica diferente en la capacidad de respuesta de las empresas ante el contexto económico adverso, indicó la ONS.

El informe divulgado por la ONS también abordó el deterioro de diversos indicadores laborales, manifestado en la reducción de la ocupación y el alza de la inactividad. A juicio de los especialistas consultados por el medio, esta coyuntura plantea dificultades para el repunte sostenido del mercado de trabajo y repercute directamente sobre las decisiones del Banco de Inglaterra respecto a la política de tasas de interés. Los analistas sostienen que este escenario impone retos adicionales para la recuperación económica del Reino Unido, en particular porque la relación entre salarios, desempleo y la inflación complica la toma de decisiones en el corto y mediano plazo.

El reporte agregó que, dado el descenso anual de 113.000 personas ocupadas y la caída trimestral de 24.000 empleos, la resiliencia del mercado de trabajo británico enfrenta pruebas relevantes, especialmente ante la persistencia de una inflación que condiciona el alza real de los salarios. La presencia de una tasa de inactividad económica del 21% contribuye a dibujar un escenario en el que la reactivación del empleo se enfrenta a barreras estructurales, además de factores coyunturales vinculados a la confianza y dinámica del mercado laboral.

Finalmente, el documento de la ONS resalta que la política de remuneraciones en el sector público ha ejercido un efecto dinamizador en el aumento salarial general durante el último año, pero no ha sido suficiente para contrarrestar la pérdida de tracción en la generación de empleo y la reducción en la oferta de vacantes. La institución advierte que la debilidad del mercado laboral se convierte en un elemento central en las consideraciones para las decisiones económicas del país y en la definición de los pasos por tomar en materia de política monetaria y fiscal, según las opiniones recogidas por el medio.