Agencias

La 'app' de Apple TV para Android permite retransmitir en el televisor con Google Cast

Guardar

Apple TV ha incorporado el soporte para Google Cast en la aplicación para Android, lo que permitirá a los usuarios retransmitir las series y películas directamente desde el móvil al televisor.

La compañía de Cupertino lanzó la aplicación nativa para Android de Apple TV a principios de año, permitiendo con ello que los usuarios pueden descargarla desde la tienda oficial de Google en sus 'smartphone', tabletas y dispositivos plegables.

La aplicación ofrece todas las funciones básicas de la aplicación para iOS, y en su actualización más reciente, ha incorporado el soporte para la tecnología de retransmisión Google Cast, como informan en Engadget.

Esta novedad permitirá a los usuarios del servicio de 'streaming' de Apple ver sus contenidos favoritos no solo en el móvil sino en una pantalla más grande, como es el televisor, al permitir la retransmisión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará más que nunca a la Tierra este viernes 19 de diciembre

Astrónomos de todo el mundo monitorean el inusual objeto 3I/Atlas, cuya trayectoria hiperbólica y origen externo ofrecen pistas valiosas sobre otros sistemas estelares, mientras expertos descartan cualquier amenaza y aclaran rumores sobre posibles orígenes desconocidos

El cometa interestelar 3I/Atlas se

Finlandia dice que Rusia "moverá sus fuerzas" a la frontera con la OTAN si hay un acuerdo de paz en Ucrania

Finlandia dice que Rusia "moverá

Montenegro avanza en la adhesión a la UE con el cierre de cinco capítulos más de negociación

Montenegro avanza en la adhesión

La Yihad Islámica afirma que el adolescente asesinado por Israel era un miliciano

Infobae

Irán critica a Estados Unidos por obstaculizar la tramitación de visados para el Mundial 2026

Las autoridades iraníes acusan a Washington de frenar el acceso de su delegación deportiva y seguidores al torneo internacional, mientras solicitan la intervención de la FIFA y manifiestan preocupación ante posibles restricciones para jugadores clave y representantes

Irán critica a Estados Unidos