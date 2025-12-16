La 'app' de Apple TV para Android permite retransmitir en el televisor con Google Cast

Apple TV ha incorporado el soporte para Google Cast en la aplicación para Android, lo que permitirá a los usuarios retransmitir las series y películas directamente desde el móvil al televisor.

La compañía de Cupertino lanzó la aplicación nativa para Android de Apple TV a principios de año, permitiendo con ello que los usuarios pueden descargarla desde la tienda oficial de Google en sus 'smartphone', tabletas y dispositivos plegables.

La aplicación ofrece todas las funciones básicas de la aplicación para iOS, y en su actualización más reciente, ha incorporado el soporte para la tecnología de retransmisión Google Cast, como informan en Engadget.

Esta novedad permitirá a los usuarios del servicio de 'streaming' de Apple ver sus contenidos favoritos no solo en el móvil sino en una pantalla más grande, como es el televisor, al permitir la retransmisión.