Kraft Heinz nombra nuevo CEO a Steve Cahillane antes de su escisión

The Kraft Heinz Company ha nombrado a Steve Cahillane, quien se desempeñaba hasta hace unos días como consejero delegado de Kellanova, como nuevo CEO de la multinacional propietaria del kétchup 'Heinz' o las salchichas 'Oscar Mayer' con efecto a partir del 1 de enero de 2026, por lo que será el encargado de completar la escisión de la empresa en dos compañías independientes cotizadas, que se espera para la segunda mitad del próximo año.

En este sentido, la compañía que cuenta con Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffett como pricipal accionista individual con aproximadamente un 27% del capital social, ha anunciado que Cahillane ocupará el cargo de consejero delegado de Global Taste Elevation, la empresa que agrupará el negocio de salsas y untables tras la separación prevista de Kraft Heinz.

Por su parte, Carlos Abrams-Rivera, actual CEO de Kraft Heinz y que se esperaba lideraría tras la escisión North American Grocery, la nueva empresa que agrupará el negocio de alimentación, dejará su cargo el próximo 1 de enero, aunque se desempeñará como asesor de la compañía hasta el 6 de marzo de 2026, para garantizar una transición de liderazgo fluida.

De este modo, el consejo de administración de Kraft Heinz ha informado de que iniciará una búsqueda global de un consejero delegado para dirigir North American Grocery.

Cahillane, de 59 años, ha ocupado el puesto de consejero delegado de Kellanova, el fabricante de los cereales 'Kellogg's' y las patatas 'Pringles' desde octubre de 2017 hasta su reciente adquisición por Mars, que se completó la semana pasada.

Con anterioridad, se había desempeñado como presidente y consejero delegado de The Nature's Bounty y trabajó durante siete años en The Coca-Cola Company, donde llegó a ser presidente de Coca-Cola Americas.

"Es un honor para mí unirme a Kraft Heinz como CEO en un momento tan crucial y emocionante", declaró Cahillane, quien espera desarrollar "el icónico portafolio de Kraft Heinz" y ha expresado su confianza en que la separación planificada "acelerará la capacidad de la empresa para competir y triunfar en el entorno actual".

Como parte de la transición en el liderazgo de la multinacional, John T. Cahill, vicepresidente del consejo de administración de Kraft Heinz, quien anteriormente se desempeñó como CEO de Kraft antes de la fusión con Heinz, asumirá la presidencia del consejo y seguirá liderando el comité encargado del proceso de escisión.

El pasado mes de septiembre, tras la evaluación de posibles transacciones estratégicas, Kraft Heinz anunció su intención de escindirse en dos empresas independientes y cotizadas para maximizar las capacidades y marcas de la multinacional, a la vez que reduce su complejidad.

La separación propuesta, que se espera cerrar durante el segundo semestre de 2026 y estará exenta de impuestos para Kraft Heinz y sus accionistas, dará como resultado dos nuevas empresas independientes, una enfocada en salsas y productos untables y la otra en alimentación.

En concreto, aunque ambas compañías podrán ser nombradas de otra manera más adelante, una compañía conocida provisionalmente como 'Global Taste Elevation' se hará cargo de la totalidad del negocio de salsas y untables, lo que incluye marcas como 'Heinz' o 'Philadelphia', mientras que la denominada como 'North American Grocery' gestionará el área de alimentación, con marcas como 'Oscar Mayer'.