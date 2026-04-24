Las últimas previsiones para Puerto Plata: temperatura, lluvias y viento

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Puerto Plata para este 25 de abril.

El tiempo para este sábado en Puerto Plata alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 90%, con una nubosidad del 60%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 29%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 24 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en la mayor parte del país dominicano, el clima es tropical.

La temporada de lluvia prevalece la mayor parte del año, siento octubre y noviembre los meses con más precipitaciones, en contraste de julio a agosto son los meses más secos.

(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.