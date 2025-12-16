El PSG deberá pagar a Mbappé más de 60 millones de euros en salarios y primas impagados

Al cierre de un proceso judicial que se prolongó durante dieciocho meses, el tribunal laboral de París estableció que el París Saint-Germain deberá pagar a Kylian Mbappé más de 60 millones de euros en sueldos y primas pendientes, una cifra que representa únicamente una fracción de lo que ambas partes reclamaban en la causa. Según la información difundida por la prensa francesa, la sentencia responde a la demanda presentada por el delantero tras su salida libre del club en el verano de 2024 para incorporarse al Real Madrid. La resolución marca un nuevo capítulo en una de las disputas financieras más relevantes del fútbol europeo reciente.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios de la capital francesa y recogido por la prensa gala, el conflicto entre el club y el futbolista surgió cuando Mbappé optó por no extender su contrato, lo que le permitió abandonar el PSG al expirar su vínculo, dejando al equipo sin ingresos por traspaso. Después de que fracasaran las negociaciones para resolver el desacuerdo respecto a las remuneraciones finales, ambos llevaron el caso a los tribunales. El entorno del delantero argumentó que Mbappé cumplió con todos los términos contractuales y que su marcha se ajustó a la legalidad vigente, por lo que consideraban infundados los reclamos de indemnización por parte del club.

Tal como detalló la prensa local, durante el proceso judicial el PSG reclamó 440 millones de euros como compensación por supuestos daños ocasionados por la salida de su máximo goleador hacia un rival directo en la escena europea. En paralelo, la cifra exigida por Mbappé alcanzaba los 263 millones de euros por concepto de salarios y bonificaciones que, según su equipo, le correspondían. Sin embargo, el tribunal resolvió reconocer solo una parte del monto solicitado por el delantero: más de 60 millones de euros que corresponden a los pagos por salario y primas de los últimos meses de su contrato, descartando la incorporación de indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.

Según recogió la prensa francesa, la audiencia clave del caso se celebró en noviembre de 2024, oportunidad en la que ambas partes presentaron documentación y argumentos para defender sus posiciones. Representantes del PSG insistieron ante el tribunal en que la partida del delantero privaba al club de ingresos significativos, pues la transferencia se produjo sin compensación económica, mientras que la figura del equipo se incorporó directamente a un competidor en la máxima categoría continental. Por su parte, la defensa de Mbappé reiteró el cumplimiento íntegro de las obligaciones legales y contractuales por parte del futbolista, desestimando cualquier fundamento para la solicitud de una compensación extraordinaria por parte del club.

El fallo del tribunal, validado por varios medios franceses, reconoce la existencia de derechos económicos pendientes de pago sólo ligados a los conceptos de salario y bonificaciones acordados en los últimos meses de la relación laboral. Esta decisión legal no abarca reclamaciones más amplias relativas a supuestas pérdidas relacionadas con la falta de transferencia ni contempla indemnizaciones adicionales reclamadas por daños al club. La diferencia entre las cifras reclamadas por ambas partes y el monto finalmente concedido ilustra la complejidad y las limitaciones que rigen los acuerdos contractuales en el entorno del fútbol profesional.

A lo largo del proceso, tanto la postura del PSG como la del entorno de Kylian Mbappé pusieron sobre la mesa los interrogantes relativos al destino de los jugadores que culminan sus contratos y migran de sus clubes sin dejar recursos por transferencias, fenómeno cada vez más frecuente en Europa. De acuerdo con la prensa local, la disputa resaltó la tensión inherente en la relación entre los intereses institucionales de los clubes y el ejercicio del derecho de los futbolistas a la libre circulación al término de sus convenios laborales.

La sentencia del tribunal laboral de París constituye una etapa relevante dentro del litigo, pero no finaliza el conflicto. Según especificaron diversas publicaciones galas, tanto el club como el jugador tienen la alternativa de apelar ante una instancia superior, con el objetivo de modificar o revertir la resolución obtenida en primera instancia o de ampliar las sumas reconocidas. Los ojos de la industria deportiva internacional permanecen atentos al desenlace de este caso por el volumen de dinero en disputa y por el precedente legal que puede establecer en conflictos similares, especialmente considerando la creciente incidencia de situaciones en que futbolistas destacados completan sus contratos y quedan en libertad para negociar con otros clubes.

El proceso judicial también dio lugar a la revisión de los mecanismos de valoración de bonificaciones e incentivos financieros en los contratos de jugadores de élite. Según informaron medios franceses, durante el estudio del caso se analizaron los criterios aplicados a pagos por fidelidad, desempeño y otros elementos típicos de las relaciones laborales en equipos de primer nivel. Estos detalles contribuyen a ilustrar la diversidad y sofisticación de los acuerdos económicos adoptados por los clubes europeos con sus principales figuras.

En opinión de la prensa francesa, el resultado judicial representa una muestra de los desafíos crecientes que enfrentan los clubes y futbolistas al negociar las condiciones finales de sus relaciones laborales. El litigio exhibió el modo en que el marco normativo y las expectativas de ambas partes generan tensiones y decisiones que pueden tener impactos relevadores tanto a nivel económico como institucional en el ámbito del fútbol profesional. El episodio adquirió dimensión paradigmática según varios medios galos, debido a la combinación de factores competitivos, económicos y legales que estuvieron en juego en la causa.

El procedimiento judicial permitió conocer aspectos hasta entonces poco divulgados de la relación entre el PSG y Mbappé, al igual que los métodos empleados para cuantificar los pagos que correspondían al delantero por conceptos de salario y primas. Estos elementos, según la prensa local, configuran una referencia para el análisis de futuros escenarios similares con otros jugadores y clubes de alto perfil en el mercado europeo. El caso, por su relevancia mediática y por las cifras implicadas, continuará suscitando el interés de aficionados, especialistas y dirigentes a medida que avance hacia una posible segunda instancia judicial.