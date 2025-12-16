El Guadalajara-Barça, retrasado por "motivos de seguridad"

La apertura de las puertas del estadio Pedro Escartín, sede del enfrentamiento entre CD Guadalajara y FC Barcelona por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se produjo con retraso respecto al horario habitual, lo que llevó a que una gran cantidad de aficionados permanecieran por más tiempo de lo previsto en los accesos al recinto, según detalló la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Esta situación se originó tras la decisión oficial de aplazar treinta minutos el inicio del partido por motivos de seguridad, modificando la hora original de las 21:00 a las 21:30.

De acuerdo con lo comunicado tanto por la RFEF como por el propio CD Guadalajara a través de sus redes oficiales y canales de comunicación, la prioridad de la organización consistió en resguardar la integridad de todos los asistentes, integrantes de ambos equipos y personal involucrado en el operativo del evento deportivo. El medio informó que la notificación sobre la demora se realizó poco antes del horario originalmente fijado para el inicio del encuentro, lo que sorprendió a los numerosos seguidores que ya se encontraban en las inmediaciones del estadio de Guadalajara, ciudad ubicada en el centro de España.

Tal como publicó la RFEF, la postergación se vinculó estrictamente a circunstancias preventivas ligadas a la seguridad, sin que en los primeros comunicados se detallaran los motivos específicos o la naturaleza de los riesgos que impulsaron la decisión. Medios nacionales agregaron que este tipo de medidas suelen adoptarse en eventos deportivos que concentran afluencia masiva de público, especialmente cuando existe desplazamiento importante de hinchas visitantes, como en este caso por la presencia del FC Barcelona.

La noticia del retraso provocó que cientos de aficionados, tanto del equipo local como del visitante, se mantuvieran expectantes en los accesos al Pedro Escartín, hasta que el club anfitrión y la federación confirmaron que la habilitación de las puertas se produciría oficialmente en pocos minutos. Fuentes del CD Guadalajara informaron, según consignaron medios de prensa, que el objetivo era permitir el ingreso del público con la mayor celeridad posible una vez cubiertos todos los procedimientos de seguridad requeridos.

El despliegue especial de seguridad contempló controles en los puntos de entrada y la coordinación de acciones entre ambas instituciones deportivas, la federación y las fuerzas de seguridad, buscando evitar concentraciones imprevistas y situaciones de riesgo tanto dentro como fuera del recinto. La RFEF reiteró su compromiso de difundir cualquier actualización relevante sobre el operativo de organización o la seguridad del evento, a medida que surgieran novedades.

Según detalla la prensa, la eventualidad no registró incidentes graves alrededor del estadio durante el tiempo de la postergación. No obstante, la considerable presencia de seguidores motivó inquietud en las autoridades responsables de la seguridad, llevando a extremar precauciones antes de permitir el acceso en masa al graderío. Mensajes emitidos por el club CD Guadalajara, dirigidos a través de sus cuentas oficiales, insistieron en la necesidad de mantener la calma y colaborar con el personal de organización mientras se tramitaba el ingreso en condiciones controladas y seguras para todos los presentes.

El enfrentamiento entre CD Guadalajara y FC Barcelona, correspondiente a la fase eliminatoria de dieciseisavos de final, generó expectativas particulares entre la afición de ambas instituciones, lo que incentivó la llegada de numerosos seguidores desde distintos puntos hasta el Pedro Escartín desde varias horas antes del inicio previsto. La RFEF aclaró en todo momento que la postergación obedeció a criterios preventivos y se adoptó con el fin de asegurar que el desarrollo del evento no presentara riesgos para quienes participaron directa o indirectamente en la jornada.

Tras el primer aviso de postergación, tanto los planteles como los cuerpos técnicos de los clubes continuaron en el interior del estadio, aguardando nuevas directrices de la organización antes de salir al campo de juego. Los procedimientos de seguridad, revisiones y coordinación institucional se extendieron hasta que se confirmó la reapertura de los accesos y la reprogramación definitiva del horario de arranque.

La RFEF anunció oficialmente que mantendría informados a los asistentes, equipos y medios en caso de que surgieran más alteraciones relacionadas con el desarrollo del espectáculo o del operativo logístico y de protección. La organización destacó que estos procedimientos se efectúan regularmente en encuentros de Copa del Rey con alta afluencia, haciendo hincapié en la colaboración entre todos los sectores implicados.

El manejo de la situación por parte del CD Guadalajara y de la federación incluyó comunicaciones sobre la pronta disponibilidad de las puertas, el llamado a comportamientos responsables y la reiteración del esfuerzo conjunto para que el evento deportivo transcurriera bajo estrictas garantías de seguridad, tanto para la afición como para los jugadores y el personal oficial.