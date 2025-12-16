Agencias

El cadáver hallado cerca de Venta de Baños (Palencia) corresponde al motorista desparecido en agosto

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que el cuerpo sin vida localizado el pasado domingo cerca de la localidad palentina de Venta de Baños corresponde con el vecino de la localidad desaparecido el pasado 26 de agosto.

Tras realizarse las oportunas verificaciones para la identificación de la persona fallecida, se ha confirmado la identidad del cadáver, señala a través de un comunicado.

Un vecino localizó el domingo por la mañana el cadáver de una persona en un terraplén ubicado en la bifurcación de las autovías A-62 y A-67, entre una masa arbórea y avisó inmediatamente a los servicios de emergencias.

