Economía-Talgo acuerda con la operadora Deutsche Bahn reducir de 70 a 60 trenes el contrato de suministro del modelo 230

El fabricante ferroviario Talgo ha acordado con la operadora germana Deutsche Bahn la reducción de 70 a 60 trenes el contrato de suministro del modelo 230.

Según ha informado la compañía en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y de acuerdo con la información publicada en la presentación de resultados del primer semestre de 2025 sobre las posibles modificaciones en el contrato de suministro de trenes Talgo 230 a la operadora Deutsche Bahn, las partes han formalizado la decisión a través de un acuerdo de conciliación (settlement agreement).

En concreto, este acuerdo incluye una disminución del alcance de fabricación de 79 a 60 trenes, aunque manteniendo el contrato marco que permitiría ampliar el pedido hasta 100 trenes, y añade a su vez un nuevo contrato de mantenimiento para overhauls a largo plazo, así como una recalendarización del proyecto, entre otros aspectos.

