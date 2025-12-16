(Crónica) El Dépor echa al Mallorca de la Copa

La intervención de varios jugadores debutantes, junto al debut como entrenador de Jon Ansotegi en la Real Sociedad, resaltó el papel de los futbolistas y técnicos recién incorporados en una jornada copera marcada por duelos parejos y decisiones en los minutos finales. El medio Europa Press informó que la clasificación del Deportivo de La Coruña, la Real Sociedad, el Valencia y el Elche en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE estuvo marcada por actuaciones individuales clave y por la influencia de jugadores jóvenes que determinaron el avance de sus equipos.

Según detalló Europa Press, el desenlace más destacado ocurrió en el estadio de Riazor. Deportivo de La Coruña consiguió el pase a octavos de final al derrotar al Mallorca en un enfrentamiento definido en los últimos cinco minutos. El gol decisivo tuvo como protagonista a Noé Carrillo, delantero ascendido desde el Fabril y debutante con el primer equipo, quien anotó en el minuto 85 tras un cabezazo de Bil Nsongo que terminó en el poste. Carrillo aprovechó el rebote y envió el balón a la red mientras la afición local celebraba el inesperado triunfo frente a un rival de mayor categoría.

El partido entre Deportivo y Mallorca, como consignó Europa Press, mostró desde el inicio una lucha de estrategias en la que las defensas de ambos conjuntos se impusieron sobre los atacantes. Durante la primera mitad, el ritmo ralentizado limitó las aproximaciones ofensivas y sólo Javier Llabrés, delantero visitante, dispuso de una oportunidad clara, interceptada por el portero Eric Puerto y desviada a córner. Este equilibrio se mantuvo hasta el descanso, donde ninguna de las escuadras descendió la intensidad en su lucha defensiva.

Con el inicio de la segunda parte, el encuentro elevó la intensidad y las llegadas a ambas áreas. El medio reportó que Pablo Maffeo, del Mallorca, remató al palo en una de las primeras acciones, mientras que minutos más tarde, Bil Nsongo replicó con un disparo que también impactó en el poste, esta vez para el Deportivo. Esas oportunidades no concretadas alimentaron la tensión entre los aficionados y los jugadores de ambos equipos.

El tanto de Carrillo no sólo significó la clasificación del Deportivo a octavos, sino la eliminación de un Mallorca que no supo imponer la ventaja de su división. Europa Press subrayó que el desenlace del partido reflejó la competitividad de un torneo donde las diferencias de categoría no siempre se traducen en el resultado final. El Deportivo, militando en una categoría inferior, logró superar a un adversario de la máxima división del fútbol español, mientras la afición celebraba la actuación de nuevas figuras como Carrillo.

En la misma jornada copera, el Valencia logró avanzar después de vencer 0-2 al Sporting de Gijón en el estadio El Molinón-Enrique Castro “Quini”. Europa Press relató que Lucas Beltrán abrió la cuenta apenas comenzado el compromiso, recogiendo un balón suelto en el área rival. Más adelantado el primer tiempo, Largie Ramazani dispuso de dos ocasiones de marcar un segundo gol, pero el arquero local, Christian Joel, lo impidió. El Sporting, intentando igualar las acciones, se aproximó sin éxito mediante Gaspar Campos, bloqueado por una intervención oportuna de Julen Agirrezabala.

En el segundo tiempo, Europa Press reportó que Dani Raba aumentó la ventaja para el Valencia con un disparo que terminó en gol tras impactar el poste. El resultado final no experimentó cambios pese a los intentos de los asturianos y las nuevas intervenciones de su guardameta. El Valencia, con esta victoria, se garantizó un lugar en los octavos de final del torneo.

La Real Sociedad, por su parte, afrontó una eliminatoria exigente ante el CD Eldense, en la que el marcador no se inclinó hasta los minutos finales. De acuerdo con Europa Press, Luka Sucic puso en ventaja al conjunto vasco en el minuto 79 tras capitalizar un error en la salida rival. La reacción del Eldense fue inmediata y Nacho Quintana estableció el empate menos de dos minutos después, incrementando las opciones de prórroga. Sin embargo, Pablo Marín selló el triunfo de la Real Sociedad anotando el definitivo 1-2 en el minuto 96 de tiempo añadido.

La actuación de Jon Ansotegi como técnico debutante en el banquillo de la Real Sociedad incidiendo en la estrategia y el ánimo de los jugadores fue señalada por Europa Press como un aspecto relevante de ese compromiso, aportando un matiz adicional a una serie de partidos donde las decisiones tácticas y la gestión de los relevos resultaron determinantes en el desenlace.

En otro duelo disputado en el estadio de Ipurúa, el Elche superó al Eibar por la mínima diferencia. De acuerdo con Europa Press, Adam Boayar aprovechó un fallo defensivo de Luis López antes de la media hora de juego para marcar el único tanto del encuentro. El Eibar contó con la opción más clara para igualar mediante un penalti ejecutado por José Corpas, pero el arquero Matías Dituro atajó el disparo, permitiendo al conjunto ilicitano asegurar el triunfo y la clasificación.

Europa Press destacó que la progresión del Deportivo de La Coruña generó especial atención tras su victoria sobre un rival de superior categoría, mientras que el papel de los debutantes y los cambios tácticos fueron factores comunes en el avance de los equipos presentes en la jornada. El gol de Carrillo y el estreno de Ansotegi como entrenador sobresalieron como ejemplos significativos de estas tendencias.

La ronda de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey concluyó con la clasificación de cuatro equipos: Deportivo de La Coruña, Valencia, Real Sociedad y Elche. Según Europa Press, las actuaciones individuales —particularmente las de jóvenes futbolistas y porteros— resultaron decisivas para definir el destino de los encuentros, en una fecha donde pequeñas diferencias y acciones puntuales marcaron el rumbo hacia la fase de octavos de final. El desarrollo competitivo de la copa en esta instancia, según el medio, puso de relieve la influencia de los recién llegados y el aporte de los jóvenes en escenarios de máxima exigencia. Los resultados y rendimientos registrados alimentaron la atención y el interés respecto al desenlace de la siguiente ronda, en la que se pondrá nuevamente a prueba la capacidad de los equipos y sus jugadores de impactar en partidos de máxima dificultad.