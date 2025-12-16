Arrancan las obras del Pit Building del Gran Premio de España de Fórmula 1

La edificación del nuevo Pit Building tiene como objetivo extender su funcionalidad más allá de los días de competición, formando parte del uso cotidiano y de las actividades regulares de Ifema Madrid una vez culminen los eventos de Fórmula 1. Según informó el medio fuente, este edificio no solo servirá como pieza esencial durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, programado para el 13 de septiembre de 2026, sino que también aportará valor a la zona de Convenciones Sur y a los pabellones 1 y 2 del recinto ferial. Esta integración busca crear conexiones directas y accesibles entre los edificios actuales, incorporando escaleras y ascensores adaptados, lo que permitirá aprovechar el complejo para diversos propósitos a largo plazo.

De acuerdo con el comunicado difundido por Madring y citado por el medio, las obras del Pit Building ya se encuentran en marcha en Ifema Madrid. La infraestructura, que alcanzará los 18,5 metros de altura repartidos en tres niveles, se constituye como uno de los ejes principales del circuito Madring para la celebración del Gran Premio. Tal como publicó el medio, en la planta baja se ubicarán los boxes, espacios donde los equipos resguardarán y operarán sobre sus monoplazas, además de tomar decisiones tácticas cruciales durante la carrera. Estos garajes serán modulares y sumarán un total de catorce espacios, once destinados a los equipos y tres reservados para la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

En los niveles superiores del edificio se ha proyectado el VIP Paddock Club, considerado como uno de los ambientes con mayor exclusividad del campeonato, según detalló la fuente. Este área contará con varios salones interiores, zonas de hospitality premium y terrazas desde las cuales se podrá observar de cerca tanto el pit lane como el trazado. El espacio está orientado hacia empresas, invitados y personalidades que busquen una experiencia combinada entre tecnología, deporte y hospitalidad.

El medio explicó que la empresa Eiffage Construcción se encarga de la ejecución del edificio, actuando en continua colaboración con los responsables del proyecto y procurando la integración con los pabellones adyacentes. Se ha puesto énfasis en dotar a este Pit Building de una funcionalidad que trascienda la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 Tag Heuer de España, de modo que, tras los eventos deportivos, la estructura quede a disposición de Ifema Madrid para actividades ligadas a la vida ferial y corporativa del recinto.

Por otra parte, la construcción en curso del circuito de Madring avanza en paralelo en la parcela de Valdebebas, según consignó el medio. Los trabajos siguen el cronograma establecido, y a inicios de diciembre se completó el asfaltado de la primera capa base del circuito. En las próximas etapas, los equipos llevarán a cabo la aplicación de las capas intermedia y de rodadura, siguiendo el calendario técnico previsto por los organizadores.

La construcción del Pit Building responde a criterios de modernización y alta eficiencia, pensados para responder a los requerimientos técnicos y logísticos de la Fórmula 1, así como a las necesidades de los profesionales y asistentes. Según detalló el medio, durante el fin de semana del Gran Premio funcionará a pleno rendimiento, sirviendo de epicentro de las operaciones logísticas, técnicas y de hospitalidad.

En el comunicado recogido por la fuente, Madring subrayó la intención de que esta infraestructura contribuya a la revalorización del área sur del recinto ferial. Esta iniciativa integra la dinámica del evento deportivo con la actividad empresarial y de congresos habituales en Ifema, diversificando su utilización y convirtiéndola en un elemento central del nuevo corredor logístico y de servicios vinculados al recinto.

Tal como informó la fuente, el Pit Building se considera el centro neurálgico en cualquier carrera de la máxima categoría del automovilismo. Aglutina tanto las áreas técnicas requeridas por la FIA como los garajes de las escuderías, siendo también el espacio de recepción preferente para patrocinadores y personalidades. El diseño modular de los quince boxes permitirá adecuar los espacios conforme a las demandas de cada edición y equipo, aportando flexibilidad y eficacia en la gestión de los recursos dentro de la competición.

La integración del Pit Building con los actuales pabellones de Ifema se presenta como un recurso estratégico para potenciar la conectividad y la movilidad dentro del recinto, tanto en eventos deportivos como en la programación anual de ferias y congresos, según recalca el comunicado difundido por Madring y citado por la fuente original.