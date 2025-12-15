Mueren nueve personas por ataques de las RSF contra un hospital militar y otras instalaciones en Kordofán Sur

La Red de Doctores Sudaneses responsabilizó a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) por lo que describió como un "ataque deliberado" contra el Hospital Militar de Dilling y diversas instalaciones civiles en las localidades de Al Kargal y Al Samasim, ubicadas al sur de la ciudad sudanesa de Dilling, en el estado de Kordofán Sur. Según consignó esta organización médica civil y publicó el medio de referencia, al menos nueve personas fallecieron y 17 resultaron heridas, incluyendo miembros del personal sanitario, tras el ataque ejecutado con drones por el grupo paramilitar en la zona.

De acuerdo con la información recogida por la Red de Doctores Sudaneses y publicada por el medio citado, el suceso ocurrió en el marco de una ofensiva que las RSF mantienen en la región, en el contexto de la guerra iniciada en Sudán en abril de 2023. Los ataques tuvieron como objetivo tanto el hospital militar como otras instalaciones vinculadas a la infraestructura civil, afectando directamente a población local y profesionales de la salud. La entidad médica denunció que estos bombardeos constituyen una vulneración directa del Derecho Humanitario Internacional, el cual prohíbe las agresiones a centros médicos y edificaciones civiles.

El comunicado difundido en la red social X por la Red de Doctores Sudaneses fue enfático al calificar los hechos como "violaciones sistemáticas contra instalaciones y trabajadores sanitarios" en el país. Al respecto, la organización responsabilizó de manera total a la cúpula de las RSF por estos "crímenes" y reclamó ante la comunidad internacional la necesidad de implementar acciones urgentes para proteger tanto a la población civil como a la infraestructura médica, exigir acceso irrestricto a la ayuda humanitaria y levantar el cerco impuesto sobre la región de Kordofán Sur.

Según publicó la Red de Doctores Sudaneses, el llamado también incluyó el pedido de una mayor presión sobre los líderes de las RSF considerados responsables de las infracciones cometidas. El grupo médico resaltó la gravedad de los ataques al señalar que no solo afectan a los heridos inmediatos, sino que obstaculizan la atención de numerosos damnificados por la destrucción o el daño de instalaciones críticas en una zona que enfrenta una crisis sanitaria y humanitaria.

El medio detalló que este ataque forma parte de un patrón de acciones por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido tras su avance en la región de Darfur occidental, ampliando su radio de operaciones militares hacia Kordofán Sur. En este marco, las ofensivas paramilitares se han incrementado, intensificando el clima de inseguridad y vulnerabilidad para medic@s, pacientes y residentes locales.

En el trasfondo del conflicto en Sudán se encuentran profundas diferencias relacionadas con el proceso de integración de las RSF al Ejército nacional, lo cual desencadenó la ruptura del proceso de transición política iniciado tras la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019. Además, la asonada de 2021, que forzó la salida del entonces primer ministro Abdalá Hamdok, contribuyó a la inestabilidad institucional. Tal como publicó el mismo medio, la guerra civil actual está marcada por la intervención de actores externos que apoyan a las partes enfrentadas, lo que ha incrementado la escala y el sufrimiento derivado del conflicto.

De acuerdo con el reporte, el país atraviesa una de las peores crisis humanitarias globales, con millones de personas desplazadas o refugiadas. Las infraestructuras sanitarias han sufrido daños considerables, imposibilitando la atención médica adecuada a cientos de miles de personas, mientras se extienden brotes de enfermedades y persiste la dificultad de acceder a suministros básicos y ayuda internacional.

La situación en Kordofán Sur es motivo de especial preocupación para las organizaciones humanitarias, dado el aumento de las hostilidades y el aislamiento al que se ven sometidas poblaciones enteras debido a bloqueos y enfrentamientos. Las víctimas civiles provocadas por acciones como la denunciada por la Red de Doctores Sudaneses ponen en entredicho el respeto de las normativas internacionales y exponen la necesidad de una intervención más activa de la comunidad internacional para frenar el deterioro humanitario en Sudán.