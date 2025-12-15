Los Alpes perderán un número récord de glaciares en la próxima década

El concepto de "pico de extinción de glaciares" introducido recientemente indica el punto en que, dentro de un año, desaparece la mayor cantidad de masas de hielo, según un grupo internacional de científicos. Este cenit de desaparición ocurre antes de que el ritmo disminuya, simplemente porque los glaciares pequeños habrán casi desaparecido. A partir de proyecciones publicadas por ‘Nature Climate Change’ y difundidas por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zurich), se estima que los Alpes afrontarán una pérdida sin precedentes de glaciares en los próximos años. De acuerdo con el estudio, la cantidad final de glaciares en Europa Central dependerá de la magnitud del calentamiento global. Si el aumento de la temperatura excede los límites previstos por los acuerdos actuales, solo quedarán fragmentos aislados de hielo al final del siglo.

Según reportó la ETH Zurich, la investigación contó con la colaboración del Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, Nivológica y Paisajística y la Universidad Libre de Bruselas. Por primera vez, calcula con precisión el momento en que desaparecerá cada glaciar del planeta. Lander Van Tricht, autor principal del artículo, declaró: "Por primera vez, hemos calculado en años cuándo desaparecerá cada glaciar de la Tierra", recogió el medio. El análisis se aleja de enfoques previos centrados solo en pérdida de masa o superficie, para enfocarse en cantidad, localización y cronograma de desaparición.

El equipo encontró que la tasa máxima de pérdida de glaciares en los Alpes se alcanzará entre 2033 y 2041. Esa etapa podría registrar el mayor número de desapariciones jamás observado en la región. El alcance y la velocidad de este fenómeno dependen del nivel de calentamiento global logrado. Las proyecciones muestran que, si la temperatura media global aumenta en 2,7°C, aproximadamente 110 glaciares sobrevivirían en Europa Central para 2100, lo que representa apenas el 3% del total actual. Si el aumento llegara a 4°C, persistirían solo como restos unos 20 glaciares. Incluso formaciones consideradas medianas, como el glaciar del Ródano, podrían reducirse a pequeños bloques de hielo o desaparecer completamente. En este escenario, el glaciar Aletsch, el mayor de los Alpes, se subdividiría en varios segmentos menores.

Los datos recopilados por ETH Zurich indican que esta aceleración en la desaparición de glaciares prolonga una tendencia continua. Por ejemplo, entre 1973 y 2016 se extinguieron más de 1.000 glaciares únicamente en Suiza. El estudio, según consignó la ETH Zurich, establece que las regiones montañosas con numerosos glaciares de pequeña extensión, ubicados a baja altitud o cercanas al ecuador, son especialmente vulnerables. Entre estas destacan los Alpes, el Cáucaso, las Montañas Rocosas, los Andes y montañas africanas de latitudes bajas. "En estas regiones se espera que más de la mitad de todos los glaciares desaparezcan en los próximos diez a veinte años", advirtió Van Tricht, citado por el centro suizo.

La tasa de retroceso está directamente relacionada con el calentamiento global. Para evaluar las consecuencias de diferentes escenarios climáticos, los investigadores emplearon tres modelos globales de última generación y varios horizontes de aumento de temperatura. Según publicó la ETH Zurich, si el planeta se estabiliza en +1,5°C, un 12% de los glaciares alpinos (unos 430 de los aproximadamente 3.000 previstos en 2025) seguirían existiendo en el año 2100. Si el incremento es de +2,0°C, la cifra caería a 8% (270 glaciares). Con +4°C, alrededor del 1% lograría subsistir.

Otras regiones estudiadas también presentan un descenso dramático. En las Montañas Rocosas, con +1,5°C, quedarían cerca de 4.400 glaciares, lo que equivale al 25% de los cerca de 18.000 existentes; con +4°C la reducción sería a tan solo 101, es decir, una pérdida del 99%. En los Andes y Asia Central, el pronóstico indica que cerca del 43% de los glaciares perdurarían en +1,5°C, pero con +4°C esa proporción desciende. En los Andes restarían aproximadamente 950, una pérdida del 94%; en Asia Central, 2.500, una disminución del 96%.

El trabajo destaca, reportó la ETH Zurich, que ningún sistema glaciar del mundo queda exento de esta retracción. Incluso el Karakórum en Asia Central, donde algunos glaciares habían crecido temporalmente poco después del cambio de milenio, ahora está incluido en el grupo de áreas en retroceso. A nivel mundial, el estudio calcula que con un aumento de +4°C quedarían unos 18.000 glaciares en total, en contraste con alrededor de 100.000 en el escenario de +1,5°C.

El concepto de "pico de extinción de glaciares" se utilizó para calcular la cronología y magnitud del retroceso. A nivel global, la pérdida anual más grande ocurriría una década después que en los Alpes, llegando a la desaparición de entre 2.000 y 4.000 glaciares por año, dependiendo del escenario. Con un incremento de +1,5°C, como plantea el Acuerdo de París, el punto máximo a escala mundial se alcanzaría cerca de 2041, cuando unos 2.000 glaciares se perderían en solo un año. Con +4°C, este pico se trasladaría hasta 2055, pero la cifra ascendería a unos 4.000 glaciares anuales eliminados. El paso del pico a una tasa menor de desaparición, según describió la ETH Zurich, se explica porque después de la extinción masiva de glaciares pequeños, empieza el turno de los glaciares más grandes en retroceder y desaparecer.

Las conclusiones reflejan que cada fracción de grado en el aumento de la temperatura global influye sobre la cantidad de formaciones que logran sobrevivir hacia el final del siglo. En el escenario de +1,5°C, se mantendría aproximadamente la mitad de los glaciares actuales; con +2,7°C, seguiría solo una quinta parte; y con +4°C, cerca del 10%. "Los resultados subrayan la urgencia de una acción climática ambiciosa", destacó Daniel Farinotti, coautor y profesor en la ETH Zurich, según recogió la investigación.

El estudio, documentó la ETH Zurich, establece una diferencia con trabajos previos, que solían centrarse en las variaciones de masa y volumen glaciar, debido a sus implicancias en el aumento del nivel del mar y recursos hídricos. En cambio, calcular cuándo y dónde desaparecerán los glaciares proporciona datos relevantes para distintos sectores. Lander Van Tricht puntualizó: "El derretimiento de un glaciar pequeño apenas contribuye al aumento del nivel del mar. Pero cuando un glaciar desaparece por completo, puede afectar gravemente al turismo en un valle".

Este nuevo enfoque busca aportar herramientas para que responsables políticos, comunidades, operadores turísticos y autoridades de gestión de riesgos naturales puedan anticipar y enfrentar un entorno con menos hielo y agua. La información, concluyó la ETH Zurich, permite prepararse para los escenarios previstos y tomar decisiones basadas en datos sobre la desaparición de glaciares a escala regional y global.