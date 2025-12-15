La petroquímica brasileña Braskem será controlada por el fondo de inversiones IG4

São Paulo, 15 dic (EFE).- La petroquímica brasileña Braskem, la mayor de América Latina, anunció este lunes que su controladora, Novonor, venderá la mayoría de sus acciones al fondo de inversiones IG4.

Novonor, la constructora antes llamada Odebrecht, venderá a IG4 el 50,1 % del capital votante de Braskem y el 34,3 % del capital total de la compañía, según un comunicado enviado al mercado.

La actual controladora mantendrá un 4 % de las acciones preferenciales de Braskem, pero no tendrá ningún papel en el gobierno de la empresa.

IG4 afirmó, en otro comunicado, que la operación se dará por medio de la adquisición de deuda de Novonor con un grupo de bancos, por valor aproximado de 20.000 millones de reales (unos 3.700 millones de dólares /3.150 millones de euros).

Al final de la operación, IG4 será el controlador de la petroquímica, que también está participada al 47 % por la petrolera estatal brasileña Petrobras.

Braskem es la sexta mayor petroquímica del mundo, cuenta con plantas en Brasil, Estados Unidos, Alemania y México, y lidera la producción mundial de biopolímeros y la de resinas termoplásticas en América.

La petroquímica acumula una facturación de 9.657 millones de dólares y beneficios de 66 millones de dólares en los nueve primeros meses del año. EFE