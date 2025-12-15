Agencias

La ONU pide que el "atroz ataque" en Sídney "no sea usado para sembrar más odio y división"

Guardar

Naciones Unidas ha reclamado este lunes que el "atroz ataque" perpetrado contra una fiesta judía en una playa de la ciudad australiana de Sídney, que se saldó con al menos 15 muertos, "no sea usado para sembrar más odio y división", al tiempo que ha subrayado que "el antisemitismo es real".

"El atroz ataque contra la comunidad judía de Sídney es un momento de profunda tristeza. El antisemitismo es real y es aberrante", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha apuntado que "esto supone un recordatorio de que los crímenes y la retórica de odio es demasiado frecuente en nuestro mundo".

"Debemos volver a comprometernos con nuestra humanidad común y luchar colectivamente contra este flagelo", ha manifestado Turk, quien ha mostrado además su "solidaridad con las víctimas y con los que valientemente ayudaron y las protegieron".

La playa de Bondi en parte escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que dio comienzo este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, que se saldó además con más de 40 heridos de diversa consideración.

El asalto fue perpetrado por al menos dos asaltantes, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido y en estado crítico, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a la citada celebración.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel confirma la muerte de un alto mando de Hamás en ataque en Gaza que causa 5 muertos

Infobae

Ales Bialiatski, recién liberado Nobel de la Paz: "La lucha continúa"

Infobae

Sánchez recuerda al actor Héctor Alterio: "Dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión"

Numerosas figuras del arte y la política han expresado condolencias tras la muerte del intérprete, destacado por su influencia en la escena argentina y española, mientras familiares, colegas y autoridades resaltan su legado cultural y humano

Sánchez recuerda al actor Héctor

Al menos nueve muertos por una explosión en una fábrica en el centro de Irán

Al menos nueve muertos por

Ucrania recibe 114 presos políticos indultados por Minsk, incluidos Kolésnikova y Babarika

Infobae