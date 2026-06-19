Bolivia apunta a "reponer" embajadores con Colombia cuando asuma su próximo Gobierno

La Paz, 19 jun (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz buscará restituir embajadores con Colombia una vez que se conozcan los resultados de la segunda vuelta presidencial que disputarán el domingo el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, informó este viernes el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

"El momento en que se reconfigure el Gobierno (colombiano), que tengamos el resultado (de la segunda vuelta) y que tengamos un nuevo ministro o ministra de Relaciones Exteriores vamos a extender la mano a Colombia para reponer embajadores", declaró Aramayo durante un encuentro con medios internacionales, en La Paz.

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El ministro indicó que cuando se conozca al nuevo Gobierno colombiano, el Ejecutivo de Paz le planteará "una relación respetuosa" de la soberanía de Bolivia y "de los canales y los mecanismos diplomáticos" cuando corresponda expresar opiniones respecto a temas de los dos países.

"Somos países que comparten una historia de hermanamiento, relaciones de amistad, económico-comerciales, culturales. Estamos ansiosos para poder abrir los brazos prontamente al Gobierno que se reconfigure, resultante de este proceso electoral que vienen viviendo", añadió.

Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, el pasado 20 de mayo al considerar como una "injerencia" unas declaraciones del presidente de ese país, Gustavo Petro, quien calificó como una "insurrección popular" las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia de Paz.

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La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz lideran desde el 6 de mayo los bloqueos de vías para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), quien en su momento valoró y agradeció la posición de Petro.

El diálogo iniciado el miércoles entre el Gobierno y la COB está en pausa en tanto una comisión jurídica resuelve, a pedido de los sindicalistas, la situación legal de los manifestantes detenidos.

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.

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Este 21 de junio, más de 41,4 millones de colombianos elegirán a su próximo presidente entre De la Espriella, ganador de la primera vuelta con 10,3 millones de votos (43,78 %), y el oficialista Cepeda, quien recibió 9,7 millones de sufragios (40,98 %). EFE

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