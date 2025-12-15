Kallas admite que préstamo con activos rusos es "cada vez más difícil", pero dice que no hay alternativa

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reconocido este lunes las crecientes dificultades para que la UE acuerde el préstamo para Ucrania usando activos rusos congelados, aunque ha insistido en que, con todo, es la opción "más creíble" y que no hay sobre la mesa alternativas a este escenario.

"La opción más creíble es el préstamo de reparaciones, y es en eso en lo que estamos trabajando. Aún no hemos llegado a ese punto y cada vez es más difícil, pero estamos haciendo el trabajo", ha señalado la jefa de la diplomacia europea a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas.

La última reunión de Exteriores del año marca el inicio de una semana clave para que la UE defina su apoyo a Ucrania, con el debate sobre los préstamos de reparación con activos rusos congelados en Europa en la mesa de los líderes del bloque del 18 y 19 de diciembre. "Aún nos quedan algunos días", ha declarado la ex primera ministra de Estonia, quien ha apuntado que no existen alternativas viables a esta opción.

Después de que Italia, Malta, Bulgaria y República Checa se hayan sumado a las reticencias que mantiene Bélgica, país que alberga la sede de Euroclear -- la institución que mantiene congelados la mayoría de activos rusos en Europa --, Kallas ha reconocido la dificultad del debate y las "distintas presiones desde distintos lados" a la hora de tomar la decisión.

"También debemos tener una visión muy clara. Las otras opciones no están funcionando realmente", ha argumentado, apuntando a que la UE puede aprobar el préstamo de reparación con mayoría cualificada de sus Estados Miembros, mientas que otras vías como la financiación a Ucrania mediante eurobonos requiere de unanimidad de los Estados miembros y ya se ha descartado en el pasado.

La cumbre de líderes de la UE está llamada a lograr el consenso necesario para dar el apoyo financiero que mantenga a flote a Ucrania los próximos dos años, ya que, independientemente de si acaba la guerra, el Ejército ucraniano calcula que necesitará unos 70.000 millones al año para seguir disuadiendo a Rusia.

DECISIONES ANTES DE NAVIDAD

A su llegada a la cita con los ministros del ramo, el titular de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha insistido en que las dudas de Bélgica no pueden ser "obstáculo" para abordar el uso de los activos rusos. "Yo creo que desde luego están resueltas, son legítimas y se pueden encontrar soluciones para ello", ha expuesto, insistiendo en que el paso de congelar los activos indefinidamente marca el camino para usarlos.

"No veo por qué no podríamos encontrar una solución para avanzar en esa fórmula", ha argumentado Albares desde la cita en Bruselas, para recalcar que es "vital" para Europa y su seguridad por lo que debe de tomar medidas esta semana.

Su colega de Lituania, Kestutis Budrys, ha pedido "actuar rápido antes de Navidad" para lograr el acuerdo para el préstamo de reparaciones, insistiendo en que la UE tiene que elevar la presión contra Rusia en plenas negociaciones y cuando Moscú no muestra disposición a parar la guerra y hacer concesiones ante Ucrania.

"Esta semana es muy importante para Europa, para Ucrania, y también espero que para una paz justa y duradera, porque Europa debe tomar una decisión sobre el préstamo de reparaciones", ha declarado por su parte el ministro estonio, Margus Tsahkna, quien ha indicado que el uso de los bienes rusos congelados es el primer paso en las garantías de seguridad a Kiev. "Es crucial tomar decisiones", ha remachado.

De lado de Francia, Jean Nöel Barrot, ha insistido en que Rusia está "fracasando política, militar y económicamente" y solo logra avances "milimétricos" a costa de un gran peaje humano. "En este contexto que los europeos han decidido tomar su destino en sus propias manos con decisiones muy significativas", ha señalado sobre el paso de congelar indefinidamente los activos rusos en Europa. "Esta es una decisión importante", ha expuesto.

La ministra irlandesa de Exteriores, Helen McEntee, ha recalcado el compromiso "claro" de los líderes de la UE con el apoyo financiero a Ucrania. "Es absolutamente esencial que eso ocurra, y nuestra preferencia ha sido el préstamo de reparaciones", ha indicado, apuntando a la necesidad de trabajar conjuntamente para resolver las dudas que siguen en el aire.

Por contra, el titular de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha reiterado a su llegada su negativa al uso de los activos rusos, apuntando que es "completamente contrario a los intereses" del país, además de advertir de que se trata de una "acción unilateral" que llevaría a "la prolongación de la guerra".

"Llevaría a más de 10,000 o 100,000 víctimas y más devastación. El uso de la riqueza rusa y el consumo de la riqueza rusa es una especie de provocación bélica que nunca ha sido tan seria en los últimos 2 o 3 años", ha criticado Szijjarto, insistiendo en que hay riesgo de escalar el conflicto.