Fiscalía surcoreana sostiene que Yoon planeó la ley marcial al menos un año antes

Seúl, 15 dic (EFE).- La Fiscalía surcoreana afirmó este lunes que el expresidente Yoon Suk-yeol comenzó a preparar la fallida imposición de la ley marcial con al menos un año de antelación, antes de decretarla en diciembre de 2024, según un informe remitido a la prensa.

El equipo del fiscal especial encargado del caso, Cho Eun-suk, presentó las conclusiones de su investigación de seis meses y acusó a Yoon de anticipar la medida llevando a cabo una reestructuración del Ejército en octubre de 2023,en la que situó en puestos clave a mandos que luego quedarían implicados.

El equipo del fiscal también afirmó que Yoon intentó provocar una reacción militar de Corea del Norte mediante el envío de drones para justificar la ley marcial, un plan que fracasó al no producirse represalias de parte de Pionyang.

Yoon enfrenta cargos como dirigir una insurrección, abuso de poder, obstrucción de justicia, ayudar a un enemigo y perjurio, en relación con la ley marcial que el mandatario justificó como una manera de proteger a la nación de "fuerzas antiestatales".

En total, 24 personas han sido acusadas en el caso relacionado con la imposición del estado de excepción, entre ellas el entonces primer ministro, Han Duck-soo, que será el primero en recibir sentencia a finales de enero, así como el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia y el exministro de Defensa.

Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, una medida revocada horas después por el Parlamento. Fue destituido en abril de 2025, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales en junio. EFE

