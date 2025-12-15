El Rey pide tratar la diversidad con diálogo: "Los apriorismos o sectarismos son malos consejeros"

Durante su intervención en L'Hospitalet de Llobregat, Felipe VI puso el foco en la importancia de escuchar a quienes han contribuido a construir la ciudad durante generaciones, señalando que sus historias y experiencias deben tenerse en cuenta para encarar los retos futuros. En este contexto, el monarca enmarcó la noticia principal de la jornada: el llamado a abordar la diversidad social con diálogo y cooperación, alejándose de posturas cerradas que, según advirtió, afectan negativamente a la integración y al desarrollo social.

De acuerdo con lo publicado por la prensa, el rey enfatizó que tanto los prejuicios previos como el sectarismo "son malos consejeros", y alertó sobre las limitaciones de las soluciones simples para gestionar la pluralidad de las ciudades españolas. Durante el acto celebrado en el Mercat de La Florida, con motivo del centenario de la concesión del título de ciudad a L'Hospitalet por parte del rey Alfonso XIII, Felipe VI subrayó que el manejo de la pluralidad "no siempre es fácil", pero refleja la complejidad y diversidad del presente.

Según detalló el medio, el discurso se dirigió en parte a glosar la historia migratoria que ha marcado la evolución de L'Hospitalet. Felipe VI recordó a las familias que, durante el siglo XX, llegaron al municipio buscando estabilidad, empleo, servicios públicos y mejores oportunidades para sus descendientes. Indicó que "esas vidas volcadas en el trabajo, en el emprendimiento, en construir un hogar" representan una dignidad singular, y extendió este reconocimiento a quienes se han ido sumando con el paso del tiempo. El rey añadió: "Hay, siempre, una gran dignidad en tratar de prosperar, de intentar cumplir tus sueños, de dar a los tuyos un mejor futuro. Y mucho coraje".

Felipe VI intervino inicialmente en catalán y posteriormente en castellano, remarcando el valor de la diversidad y el esfuerzo colectivo como motores del progreso urbano. El monarca afirmó que los mayores de la ciudad han transmitido una historia y unos consejos que son clave para trazar metas futuras, en consonancia con la conmemoración del centenario de L'Hospitalet como ciudad.

El medio destacó que, en su análisis sobre el concepto de ciudad, el rey señaló a estos entornos como "espacios de libertad", una cualidad ligada directamente a las aspiraciones de los habitantes y a un trabajo constante. En cuanto al presente y futuro de L'Hospitalet, Felipe VI mencionó que el municipio ocupa "un lugar y en un momento claves" en el escenario autonómico y estatal. Aludió a su posición como segundo motor económico de Cataluña, vinculado estratégicamente al Aeropuerto de Barcelona, el Puerto de Barcelona y la Zona Franca, lo que para el monarca sitúa a la ciudad en un papel destacado dentro del crecimiento metropolitano.

Respecto al funcionamiento de las grandes áreas metropolitanas europeas, Felipe VI afirmó que "las que mejor funcionan lo hacen como vasos comunicantes". Explicó que el crecimiento de una ciudad está intrínsecamente relacionado con el de las urbes vecinas, agregando que L'Hospitalet tiene ante sí la oportunidad de desempeñar un rol protagonista en el desarrollo regional. Por este motivo, animó a la ciudad a "ganar" su futuro apostando por la modernización, la cohesión interna y elevar la calidad de vida, bajo tres premisas: diálogo, inclusión y convivencia, según informó el medio de referencia.

El acto institucional de Felipe VI comenzó con una visita al ayuntamiento de L'Hospitalet, donde el rey firmó el Libro de Honor de la ciudad y recibió un pin conmemorativo. Durante la recepción oficial —que contó con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde David Quirós; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret— también participaron exalcaldes como Celestino Corbacho y Núria Marín, según consignó el medio.

Posteriormente, Felipe VI se desplazó al centro municipal de transformación digital 'La Florida 6.0', donde pudo visualizar dos producciones audiovisuales relativas al centenario y, tras su discurso, asistió a un cóctel organizado por alumnos del Centro de Formación de Hostelería municipal. El recorrido por las instalaciones del Mercat de La Florida tuvo lugar en medio de una jornada conmemorativa destinada a subrayar tanto la proyección histórica como la apuesta por la innovación en la ciudad.

Paralelamente, el medio de comunicación reportó que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) convocó una manifestación en las inmediaciones del centro digital como respuesta crítica a la visita real. Esta concentración, realizada próximo al mercado visitado por el monarca, reunió a un grupo aproximado de cincuenta personas. La presencia de esta protesta contextualizó el ambiente social en torno a la visita, reflejando la variedad de reacciones que sigue generando la presencia de la monarquía en Cataluña.

A lo largo de todo el acto, destacó la insistencia del rey en relacionar la apertura al diálogo y la inclusión social como ingredientes esenciales para afrontar con éxito los desafíos que plantea la diversidad en entornos urbanos actuales y futuros. Según recogen declaraciones y detalles publicados, Felipe VI reiteró la necesidad de evitar "soluciones simples" y de rechazar cualquier actitud excluyente o sectaria, pues repercuten en la integración y el avance del conjunto de la sociedad.