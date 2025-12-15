Detenidas cinco personas en Siria tras el ataque en el que murieron tres estadounidenses

Las autoridades de Siria han anunciado este domingo la detención de al menos cinco personas, en el marco de una operación lanzada por la coalición internacional contra Estado Islámico tras el ataque que se ha saldado con la muerte de tres ciudadanos estadounidenses, dos de de ellos militares.

El Ministerio del Interior sirio ha confirmado en declaraciones a a la agencia de noticias estatal SANA la detención de "cinco sospechosos que fueron puestos inmediatamente bajo custodia para ser interrogados", después de un operativo que ha contado con la Dirección General de Inteligencia y las fuerzas de la coalición internacional.

La cartera ha destacado que la operación llevada a cabo en Palmira, en el este del país, fue "precisa y decisiva" y ha aprovechado para criticar el "cobarde" ataque que ha atribuido a una célula de Estado Islámico contra la reunión de fuerzas de Damasco y de la coalición internacional.

Asimismo, ha asegurado que "los ataques a las instituciones estatales no quedarán sin respuesta y que los servicios de seguridad poseen plena preparación y gran capacidad para atacar con puño de hierro a cualquiera que amenace la seguridad y estabilidad del país, y para perseguir a las organizaciones terroristas dondequiera que se encuentren".

Fuentes citadas por la cadena Syria TV han anunciado la detención de tres personas en una incursión de unas dos horas en los barrios de Al Wasi y Al Yunhuriya efectuada por efectivos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos apoyados por el Ejército sirio.

Por su parte, el presidente sirio, Ahmed al Shara, ha transmitido al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sus "condolencias" por la "tráfica" muerte de los dos soldados estadounidenses, en un mensaje difundido asimismo por SANA en el que ha insistido en que "Sira condena inequívocamente este atentado y reafirma su compromiso con la preservación de la estabilidad y la seguridad en Siria y en toda la región".

En el ataque murieron, además de los dos militares, un tercer ciudadano estadounidense que se desempeñaba como un traductor civil, y el atacante, un miembro de las fuerzas de seguridad sirias "sin mando" y que estaría "radicalizado", en palabras del ministro de Seguridad Interior sirio, Nurredín al Baba.

"El atacante fue neutralizado y hay que subrayar que no tenía mando dentro de la Seguridad Interior y que no era escolta del comandante de Seguridad Interior, como dicen las informaciones inexactas difundidas", indicó en declaraciones a la televisión siria Al Ijbariya TV.

Al Baba destacó que la coalición internacional aplicará nuevos protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades sirias en la región desértica y aseguró que habían advertido a las fuerzas estadounidenses del risego de ataques de Estados Islámico.