(Crónica) El Castellón supera al Mirandés y se acerca al ascenso directo

El Castellón quedó ubicado a solamente un punto de los puestos de ascenso directo tras conseguir su quinta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion, consolidando así una racha favorable que lo acerca a su objetivo de regresar a Primera División. Según detalló Europa Press, el equipo ‘albinegro’ se impuso por 3-1 al Mirandés en Castalia en el cierre de la decimoctava jornada, un resultado que intensifica las aspiraciones del club valenciano mientras profundiza la situación crítica de los burgaleses, quienes mantienen su permanencia en la zona de descenso tras otro revés como visitantes.

De acuerdo con Europa Press, el encuentro comenzó con un tempranero gol del francés Marc-Olivier Doué a los seis minutos de juego, tras un remate raso que abrió el marcador en favor del Castellón. La ventaja local se mantuvo hasta la recta final de la primera parte, cuando el propio Doué cometió penalti sobre el jugador uruguayo Gonzalo Petit. Carlos Fernández aprovechó la oportunidad frente al arco y empató la contienda al transformar el penalti en el minuto 39.

Durante los instantes finales de la primera mitad, el portero montenegrino del Castellón realizó una intervención clave ante un disparo peligroso del australiano Awer Mabil, impidiendo que el Mirandés tomara la delantera y dejando el partido igualado al descanso, según publicó Europa Press. En la segunda parte, la igualdad se mantuvo hasta que, en el minuto 65, Ousmane Camara recibió un pase filtrado que lo dejó en posición para encarar al guardameta visitante, superándolo con un disparo entre las piernas y devolviendo la ventaja a los locales.

La actuación de Camara resultó determinante, pues el delantero guineano repitió en el tiempo añadido, específicamente en el minuto 91, firmando su doblete personal y estableciendo el 3-1 definitivo en el marcador. El medio Europa Press subrayó que, con estos tres puntos, el Castellón ocupa la cuarta posición en la tabla con 31 unidades, situándose a solamente una del RC Deportivo, que ostenta el acceso directo a Primera con 32 puntos.

En contraste, el Mirandés quedó penúltimo en la clasificación, totalizando 16 puntos y encontrándose a cuatro de alcanzar la zona de salvación. La dinámica adversa que atraviesan los burgaleses se ve agravada por los últimos resultados y su incapacidad para sumar en condición de visitante, según consignó Europa Press.

Los resultados de la décimo octava jornada de LaLiga Hypermotion completan el panorama de competencias. El viernes, la Cultural y Deportiva Leonesa cayó 0-2 ante la SD Huesca. El sábado, el Córdoba CF empató sin goles frente al SD Eibar, el Real Sporting derrotó 1-0 al Granada CF, el Real Valladolid perdió en casa 0-1 contra el FC Andorra, el Real Racing Club igualó 1-1 con el CD Leganés, el RC Deportivo fue sorprendido al caer 0-3 ante la Real Sociedad B, y el Real Zaragoza fue derrotado 1-2 por el Cádiz CF. Ya el domingo, Albacete BP fue superado 1-3 por el Málaga CF, la UD Almería perdió 1-2 ante el Burgos CF, y el AD Ceuta FC empató 1-1 frente a la UD Las Palmas, según reportó Europa Press. El cierre de la jornada lo protagonizó la victoria del Castellón frente al Mirandés.

Europa Press puntualizó que el rendimiento destacado del Castellón en esta racha de victorias permite al club fortalecer su posición competitiva en la lucha por el ascenso, mientras que la situación del Mirandés se complica tras permanecer en la penúltima posición, redoblando la presión sobre el equipo para revertir la tendencia negativa en próximas jornadas.