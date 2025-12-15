Carmen Borrego sale en defensa de su hijo tras sus palabras sobre Alejandra Rubio

Durante su intervención en el programa ‘Vamos a ver’, Carmen Borrego hizo hincapié en que el conflicto entre su hijo, José María Almoguera, y su sobrina, Alejandra Rubio, no responde a un hecho o discusión concreta, sino a un distanciamiento progresivo en la relación entre ambos. Según informó el medio, ni José María ni Alejandra conocen el motivo exacto del desencuentro y Borrego aclaró que no puede hablarse de una pelea, sino de un enfriamiento de la relación que ha desembocado en la ausencia de contacto.

El medio consignó que la tensión familiar cobró notoriedad pública tras las declaraciones de José María en el programa ‘De viernes’, donde expresó malestar y confusión por el alejamiento de su prima y protagonizó un momento incómodo en el plató junto a su tía, Terelu Campos. Borrego, al referirse a este episodio, negó que su hijo hubiese recrudecido las diferencias dentro de la familia y consideró que, al manifestar su dolor, solo ha exteriorizado lo que siente, igual que ella misma hizo cuando en su momento sugirió a Alejandra que intentara establecer diálogo con su primo para limar asperezas.

De acuerdo con la cobertura de la fuente original, Borrego enfatizó en varias ocasiones que este tipo de situaciones le afectan en lo personal y rechazó tratar el asunto únicamente como un contenido más de los programas en los que participa. Según expuso, vive el conflicto como un asunto familiar que le genera sufrimiento y subrayó que el dolor de su hijo repercute también en ella.

El medio detalló que Borrego, además de defender la postura de José María, abordó el grado de implicación de Terelu Campos, su hermana, en el procedimiento para resolver el distanciamiento. Precisó que nunca le ha pedido a Terelu que se posicione en contra de Alejandra y que no espera que lo haga en ningún caso. Recordó que, cada vez que reconoció un error por su parte, pidió disculpas públicamente y añadió que no ha escuchado a su hijo expresarse negativamente ni sobre sus primas ni sobre su tía, ni siquiera en las etapas de mayor tensión interna.

Según informó el programa, Borrego también reconoció que en el pasado cometió el error de pronunciarse sobre Alejandra Rubio en espacios públicos, por lo cual pidió perdón y se comprometió a no opinar más sobre su sobrina en ese tipo de escenarios. Aseguró que respeta a Alejandra del mismo modo que a su hermana Terelu y remarcó que su propósito no radica en alimentar la controversia. Además, recalcó que ha reconocido públicamente cuando consideró haberse equivocado, tanto en lo que atañe a Alejandra como a cualquier miembro de su familia.

La colaboradora aprovechó su intervención, según publicó la fuente, para resaltar el comportamiento de su hermana Terelu con los hijos de ambas, asegurando que su labor con José María y su hija ha sido ejemplar. Manifestó sorpresa ante afirmaciones recientes que indicaban una escasa relación entre los primos, puesto que, a su juicio, siempre existió un vínculo positivo a pesar de la diferencia de edad entre ellos.

La posibilidad de que el distanciamiento derivara de la exposición pública de José María y del miedo de Alejandra a que se tratasen temas privados en televisión fue otro asunto sobre el que Borrego aportó su percepción. Esta insinuación, según ilustró el programa, resultó especialmente incómoda para la tertuliana, quien defendió que José María mantiene un perfil bajo respecto a asuntos íntimos, hasta el punto de no hablar sobre su propio hijo en medios, y menos aún sobre el hijo de su prima Alejandra, que todavía no conoce.

Durante el desarrollo de la entrevista, Borrego explicó que, en ocasiones, su hijo puede sentir que no recibe suficiente respaldo de su parte, pero matizó que siempre se ha mantenido a su lado, especialmente en los momentos complicados. La fuente recoge que la propia Borrego insistió en su voluntad de que el conflicto no derive en un enfrentamiento público ni en una dinámica de culpabilización, y pidió que se evite la creación de polémicas a partir de las diferencias familiares.

Por último, el medio señaló que, a lo largo de su intervención, la colaboradora expresó de forma reiterada su apoyo a su hermana Terelu, a su hijo José María, y sostuvo que no tiene conflicto alguno con su sobrina Alejandra Rubio. Borrego insistió en el mensaje de que su prioridad es la reconciliación, y manifestó su deseo de que la relación entre los jóvenes pueda retomarse para restaurar la calma y la armonía familiar.