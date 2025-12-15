Abascal dice que el "sentido común" se abrirá paso en Extremadura el domingo como lo ha hecho en Chile con Kast

Santiago Abascal, presidente de Vox, difundió un mensaje en la red social X junto a un vídeo filmado durante un viaje en coche, en el que apeló a la ciudadanía de Extremadura a votar por su partido en las elecciones autonómicas. En su publicación, según recogió Europa Press, Abascal vinculó estos comicios al reciente triunfo presidencial de José Antonio Kast en Chile, destacando que se trata de procesos políticos orientados a la defensa de la libertad y en contraposición a las fuerzas de izquierda.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el líder de Vox felicitó públicamente a Kast por lo que describió como una “aplastante victoria” en las elecciones presidenciales celebradas en Chile el domingo anterior. Abascal transmitió su apoyo al nuevo presidente chileno afirmando: “Un abrazo al nuevo presidente chileno por la aplastante victoria de ayer en defensa de la libertad y frente a la izquierda”, mensaje al que sumó su propio llamamiento a favor de Vox en las urnas extremeñas.

El dirigente español utilizó el triunfo de Kast en Chile como argumento para animar el respaldo a Vox en Extremadura, mencionando que, en su opinión, “el sentido común se abre paso en Chile, el domingo lo hará en Extremadura y, más pronto que tarde, en toda España”. Tal como comunicó el medio Europa Press, este paralelismo entre procesos electorales se orientó, según Abascal, no solo a destacar afinidades ideológicas, sino también a exponer una línea de acción política contra el avance de la izquierda.

Durante el vídeo que acompaña la publicación en X, Abascal se dirigió directamente a los electores de Extremadura, indicando: “Ahora le toca a los extremeños”. Esta exhortación estuvo dirigida a movilizar el voto para las elecciones del próximo 21 de diciembre, fecha señalada para la consulta autonómica en esa comunidad.

El mensaje integra congratulaciones a Kast, una convocatoria a los ciudadanos de Extremadura y una interpretación de las recientes victorias electorales como manifestaciones del “sentido común” que, según el líder de Vox, se estaría imponiendo en distintas latitudes frente a proyectos de corte progresista. Según detalló Europa Press, la estrategia discursiva de Abascal busca articular logros internacionales del espectro conservador con la campaña electoral española y, en concreto, con el proceso regional extremeño.

El uso de plataformas digitales como X para difundir mensajes y videos de campaña electoral responde a una tendencia de comunicación política que trasciende las fronteras nacionales. Como reportó Europa Press, el hecho de que el contenido de Abascal incluya tanto referencias a la política latinoamericana como apelaciones explícitas al electorado extremeño demuestra una intención de situar la contienda regional en un contexto internacional más amplio.

La declaración de Abascal, además de remitir a acontecimientos políticos fuera de España, busca legitimar el mensaje del partido ante su electorado potencial, alineando su propuesta con resultados favorables a líderes conservadores en otros países. Europa Press subrayó que la publicación evidencia el interés de Vox en conectar movimientos políticos internacionales con el contexto electoral nacional y regional.