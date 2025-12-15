34-26. Broncos vence a Packers, clasifica a playoffs y es el mejor de la NFL

Redacción Deportes, 14 dic (EFE).- Los Denver Broncos vencieron este domingo por 34-26 a los Green Bay Packers para conseguir su boleto a los playoffs y situarse como el mejor equipo de la NFL en la semana 15 de la temporada.

Los Broncos tienen 12 triunfos -11 de ellos consecutivos- y 2 derrotas, y además de la cima de la liga ocupan el primer lugar del Oeste de la Conferencia Americana.

Bo Nix lució en los controles de Denver, pasó para 303 yardas y cuatro envíos de anotación.

Los Packers quedaron con marca de 9-4-1, en el segundo puesto del Norte de la NFC.

En otro partido, Los Angeles Rams derrotaron 41-34 a los Detroit Lions, con lo que se mantuvieron en el primer lugar de la Conferencia Nacional (NFC) con marca de 11 triunfos y 3 derrotas, mientras que los Lions se alejaron de los playoffs al acumular 8 ganados y 6 perdidos.

Matthew Stafford tuvo un destacado desempeño en los controles de los Rams con 368 yardas y 2 envíos de anotación para Colby Parkinson. Kyren Williams también lució con un par de touchdown por tierra.

En San Francisco, los 49ers le ganaron 37-24 a los Tennessee Titans con un Brock Purdy en estado de gracia.

Purdy pasó para 295 yardas y conectó tres pases de touchdown.

El resultado colocó a los gambusinos con 11 victorias y cuatro derrotas a un partido de los Rams, que marchan primeros en la Conferencia Nacional.

Los Titans, con récord de 2-13 ya están eliminados.

También este domingo, los New Orleans Saints (4-10), que ya no tienen posibilidades de llegar a los playoffs, sorprendieron con su victoria 20-17 sobre los Carolina Panthers, que perdieron la oportunidad de trepar al primer lugar de la división Sur de la Conferencia Nacional.

Los Panthers, con marca de 7-7, son segundos en el sector, por debajo de los Tampa Bay Buccaneers, que tienen el mismo récord, pero con mejor registro en resultados ante rivales de la NFC.

Más tarde cerrará la actividad dominical el duelo entre los Dallas Cowboys y Minnesota Vikings.

La semana 15 concluirá este lunes con el choque Steelers-Dolphins. EFE