Starmer y Von der Leyen califican de "momento crucial" la situación de las negociaciones de paz en Ucrania

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han mantenido una conversación telefónica este sábado para discutir las negociaciones en marcha sobre el plan de paz en Ucrania y han considerado la situación actual como un "momento crucial", poco antes de los inminentes contactos entre delegaciones estadounidenses, europeas y ucranianas que tendrán lugar en la capital de Alemania, Berlín.

"Ambos (Starmer y Von der Leyen) coincidieron en que este es un momento crucial para el futuro de Ucrania y que Europa los apoyará mientras sea necesario para lograr una paz justa y duradera", ha indicado el Gobierno británico en un comunicado.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya ha confirmado su presencia en la ronda de contactos de Berlín, donde previsiblemente se reunirá con el canciller alemán, Friedrich Merz. En la cita también participará el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff.

Las garantías de seguridad del territorio ucraniano estarán en el centro de las negociaciones, ante lo que Zelenski ha destacado que es fundamental que Rusia no pueda volver a invadir Ucrania. "Nuestra posición negociadora es fuerte porque mantenemos nuestras posiciones en el frente, con nuestra industria armamentística y con nuestra estabilidad interna", ha destacado el mandatario.

En la misma conversación, han tratado los últimos avances dados por la Unión Europea para la inmovilización indefinida de los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados que podrían destinarse a un "préstamo de reparación" para Ucrania, algo que los líderes europeos todavía tienen que debatir en la cumbre de la próxima semana.

Igualmente, ambos líderes han abordado el "ambicioso" paquete de medidas que acordaron en la cumbre bilateral UE-Reino Unido el pasado mes de mayo, clave para determinar la relación entre ambos bloques. Los temas ya tratado en mayo se centraron en defensa y seguridad, comercio y pesca.