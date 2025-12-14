Miles de personas protestan en Hungría tras un escándalo de abusos en centros de menores

Decenas de miles de personas han salido a las calles en la capital de Hungría, Budapest, como respuesta al escándalo desatado por la filtración de un vídeo en el que se destapan abusos en un centro de menores ubicado en la calle Szolo, una protesta que ha sido liderada por el opositor Péter Magyar, del partido conservador Tizsa.

En la grabación, el director de la institución de menores --ya detenido y despojado de su cargo-- empuja y golpea a varios menores, humillándoles e incluso lanzándoles contra el suelo. Su publicación ha desatado una ola de críticas en Hungría por la situación que se vive en estos centros.

"Bicske, Rákospalota, Szolnok, Tiszadob, la calle Cseppko, la calle Szolo, y quién sabe cuántas calles más, cuántas instituciones, cuántos lugares anónimos, cuántos niños anónimos e indefensos hay en este país. No vinimos a un acto de campaña, ni a ondear banderas, ni a celebrar fiestas, ni siquiera a regañar. Sino a hablar de estos lugares y de los niños que viven en ello", ha indicado ante la multitud el opositor Magyar, según ha recogido el diario 'Nepszava'.

Los manifestantes han comenzado la protesta en el centro de Pest y, tras cruzar el río Danubio, han llegado al castillo de Buda, donde se encuentra la oficina del primer ministro húngaro. Las críticas al Gobierno de Orbán y peticiones de dimisión han acompañado todo el recorrido.

Magyar --que se presenta como el favorito para competir con Orbán en las elecciones del próximo mes de abril-- ha acusado al Ejecutivo de cometer un delito por no asegurar los derechos de la infancia y mirar para otro lado ante las "atrocidades" que se han publicado en los últimos días.

La oposición ha acusado a las autoridades húngaras de no condenar con suficiente contundencia estos hechos y de ocultar información. En un primer momento, el portavoz del Ejecutivo húngaro, Gergely Gulyas, matizó que el correccional era un centro de detención para delincuentes, obviando su condición de menores de edad; sin embargo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha calificado los hechos como "inaceptables".

"Aquí no hay lugar para la discusión. Ni siquiera un joven delincuente puede ser tratado como este guardia de la prisión trató al preso. Esto es inaceptable, no hay ninguna historia", ha sostenido Orbán en declaraciones al semanario húngaro Mandiner.