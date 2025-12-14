Agencias

Merz, consternado por ataque en Australia, pide poner fin al antisemitismo

Berlín, 14 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró este domingo consternado por el ataque antisemita en la popular playa australiana de Bondi Beach y pidió poner fin al antisemitismo en todo el mundo.

"El ataque antisemita en Bondi Beach durante Janucá me deja consternado. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares", escribió en la red social X.

"Este es un ataque a nuestros valores comunes. Debemos poner fin a este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo", añadió.

La Policía australiana dijo este domingo que el tiroteo en Bondi Beach, que ha dejado al menos 12 fallecidos y 29 heridos, ha sido "un ataque terrorista", que el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía".

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

