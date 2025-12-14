Hidalgo mantendrá el control total de Air Europa tras ese a la entrada de Turkish en su accionariado

El presidente ejecutivo de Globalia y Air Europa, Juan José Hidalgo, mantendrá el control total de la aerolínea aunque Turkish Airlines, quien ahora es propietaria del 26% de la compañía, entre en el consejo de administración.

En una entrevista concedida a Europa Press en el marco de la reinauguración de su hotel en Santo Domingo (República Dominicana), el Santo Domingo Bay Convention Resort, Hidalgo ha explicado que aún no se ha precisado si la compañía otomana tendrá presencia en el consejo o qué peso tendría en él, pero explica que es algo que no le preocupa.

"Yo soy el presidente, tengo todas las potestades y todos los cargos", ha incidido Hidalgo, quien también es desde la pasada semana como consejero delegado solidario, una figura administrativa establecida por un "tema de firmas".

Asimismo, ha indicado que tanto Turkish como IAG (quien posee el 20% de Air Europa) no han invertido en la compañía "para hacer sinergias operativas", sino por confiar en una "empresa modélica".

Estas inversiones han puesto a Air Europa en un valor de casi 1.200 millones de euros e Hidalgo asegura que la aerolínea "lo vale" y que eso queda reflejado tanto en su estructura como en la cuenta de resultados.

CRECIMIENTO CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE AVIONES

Tras la operación con Turkish y la devolución de los créditos obtenidos durante la pandemia, Air Europa inicia ahora una nueva etapa como "una empresa saneadas, sin deudas y con un futuro muy importante".

No obstante, las posibilidades de crecimiento ahora son limitadas debido a que tiene toda su flota operando y a la falta de aviones por los problemas de la cadena de suministro de los dos grandes fabricantes aeronáuticos, Airbus y Boeing.

"Todo lo que se pueda planificar será a partir de 2032", ha asegurado el presidente de la aerolínea, quien opera con una flota 100% Boeing --787 'Dreamliner' y 737 MAX-- pero que el mes pasado firmó un acuerdo con Airbus para la compra de hasta 40 aviones A350-900 debido a los largos plazaos para las entregas del fabricante estadounidense. La entrada de los Airbus, que se entregarán a partir de 2028, no supondrá un aumento en el número de aviones pero sí en el de asientos.

Por tanto, aún no saben "hasta dónde van a llegar" las estrategias con Turkish. Valoran la posibilidad de establecer un segundo vuelo desde Madrid hacia Estambul y otro que conecte ambas ciudades también con Barcelona, además de dos cargueros, pero son puntos aún sin matizar, "ideas que se están discutiendo y analizando".

No obstante, para el próximo verano tiene previsto arrancar las rutas hacia Marrakech, Tánger y Túnez, además de Johannesburgo (Sudáfrica), aunque este último aún sin fecha.

ADELANTA UN AÑO LA DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO

El pasado 6 de noviembre Air Europa cerró un acuerdo con Turkish Airlines que permitirá a la aerolínea otomana entrar en el capital de la compañía con un 26% mediante una inversión de 300 millones de euros, una inyección de capital que le permitió adelantar la devolución del préstamo de 475 millones de la SEPI.

Las negociaciones de la operación comenzaron antes del verano, bajo el liderazgo y la supervisión de Javier Hidalgo y su equipo, quienes han coordinado el proceso hasta su cierre.

Esta operación valora a la aerolínea en cerca de 1.175 millones de euros.

Con ello, la aerolínea canceló los préstamos ordinario y participativo con la SEPI, así como los intereses devengados, por un total de casi 500 millones de euros, adelantándose un año al plazo establecido. En mayo ya había liquidado los 141 millones de euros con sus respectivos intereses del préstamo bancario recibido en mayo de 2020, con participación y aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En ese momento, Air Europa explicó que cerraba "una importante etapa en el proceso de desapalancamiento financiero abordado en los últimos años, confirmando el acierto en la estrategia de gestión".

La participación de Turkish Airlines se presenta como "un hito relevante" para el sector de la aviación comercial, al agrupar bajo una misma compañía a tres de los principales actores del sector: IAG, que mantendrá el 20% del capital; Turkish Airlines; y Air Europa.

La familia Hidalgo, a través de Globalia, continuará siendo el accionista mayoritario de la compañía mientras que IAG conservará su participación actual mediante la compra de acciones a Globalia.

"Los 475 millones de euros prestados por la SEPI fueron esenciales no sólo para garantizar la recuperación completa de la actividad tras la pandemia, sino también para generar un retorno muy positivo en la actividad económica nacional", destaca la aerolínea, que pudo conservar a sus 4.000 empleados y generar 600 puestos más.

A lo largo de este periodo, Air Europa ha abonado al Estado en concepto de intereses cerca de 70.000 euros diarios, lo que supone un total de más de 97,2 millones de euros, que representan para la SEPI un 20% adicional sobre el capital prestado.