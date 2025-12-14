El oficialista partido LIBRE rechaza el resultado de las presidenciales y llama al pueblo a las calles

El Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de la candidata presidencial Rixi Moncada ha anunciado que no otorgará reconocimiento político al "régimen entrante" tras las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre --cuyos resultados oficiales aún no han sido publicados-- y ha instado al pueblo hondureño a salir a las calles para "luchar contra el fraude", en medio de un "desastre" de recuento tras dos semanas sin conocer ganador.

LIBRE ha lamentado que "las elecciones generales no fueron una competencia entre proyectos de país, sino una operación encubierta de restauración del bipartidismo" y ha resuelto "no reconocer el resultado electoral divulgado y proclamado por el CNE (Consejo Nacional Electoral), por estar viciado de injerencia estadounidense y oligárquica", tal y como recoge un manifiesto elaborado tras una asamblea extraordinaria del partido celebrada este sábado.

En la misma línea, la formación ha denunciado "una operación continental de miedo ideológico" que ha llevado al pueblo hondureño a "decidir bajo condiciones concretas de coacción, miedo y manipulación", incluidas las amenazas a familias receptoras de remesas, "una guerra mediática sin precedentes" y "la intervención abierta de actores extranjeros", entre otros.

Así las cosas, LIBRE ha reiterado que "no concederá legitimidad política ni moral al Gobierno surgido de este proceso fraudulento" y se ha declarado "en oposición firme, ética y popular", llamando al pueblo a las calles "para exigir voto por voto, acta por acta, y respaldar las luchas contra el fraude electoral".

Este manifiesto llega después de que el Ejecutivo hondureño denunciase este viernes --vía Notas Oficiales-- las interferencias del Gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, en las reñidas elecciones presidenciales que tuvieron lugar a finales de noviembre, sin que de momento se hayan publicado los resultados oficiales. Una injerencia a la que el partido oficialista ha hecho referencia también este sábado en términos de "golpe electoral promovido desde Washington".

Todo esto apenas unos días después de que la presidenta saliente, Xiomara Castro, condenase este martes la injerencia del inquilino de la Casa Blanca en estos últimos comicios presidenciales celebrados en el país latinoamericano. "Violó el principio más sagrado de nuestra Constitución: la soberanía reside en el pueblo, exclusivamente en el pueblo hondureño", reivindicó la mandataria en alusión a Trump.

Así las cosas, el CNE se prepara para iniciar la revisión de las 2.773 actas que presentan incoherencias, un procedimiento clave para dilucidar el resultado de los comicios, en los que el candidato más votado se convierte automáticamente en presidente electo del país.

Los datos oficiales publicados sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante de Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento) una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.