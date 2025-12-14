Carmen Morales y Shaila Dúrcal le muestran todo su apoyo a Fedra Lorente

El testimonio de Fedra Lorente para la revista 'Semana' el pasado miércoles provocaba una revolución en el mundo mediático al conocer que se encontraba en la más absoluta ruina tras la muerte hace varios meses de su marido, Miguel Morales.

Además, la icónica actriz desvelaba que su marido fue víctima de varias estafas por internet y que eso provocó situaciones de lo más complicadas en su familia: ha acudido a Cáritas para poder comer.

Un testimonio por el que han sido preguntadas sus sobrinas, Carmen Morales y Shaila Dúrcal, en la alfombra roja de los Premios Forqué y, demostrando la gran relación que tienen con ella, le han mandado sus mejores deseos y han dejado claro que están a su lado para ayudarla en todo lo que puedan.

Carmen reconocía que estaba al tanto de las estafas de las que fue víctima su tío, tanto que "él me consultó y yo le hice ver que todo era una estafa, pero él no lo quiso ver, se lo tomaba un poco a la defensiva". "Es muy complicado hacer ver a una persona que piensa que está haciendo el bien, que está siendo estafado", confesaba.

En este momento, Carmen tiene claro que lo único que va a hacer "es intentar ayudar a mi tía y a mi prima lo máximo posible en tema de papeleos y en tema económico incluso", y recalcaba que "mi hermano y yo hemos ayudado, pagado todo el tema del tanatorio y lo del fallecimiento".

Una ayuda de la que propia Fedra ha hablado públicamente y ha agradecido que sus sobrinos nunca la hayan dejado sola: "Hemos estado ahí para lo que hacía falta y lo que haga falta en el futuro también", aseguraba la artista.

Por su parte, Shaila se mostraba un tanto desubicada por todo lo que ha pasado en España esta semana ya que "acabo de llegar de México la verdad y pues me he encontrado con... No tengo toda la información, pero te puedo decir que somos una familia que nos apoyamos siempre muchísimo y nos damos mucho amor y cariño, y para eso estamos, en los momentos buenos, en los regulares y en los débiles también".

Sin querer más detalles de esta delicada situación, la cantante mostraba también su apoyo a su tía y dejaba claro que "lo más importante es eso, que estemos unidos, que estemos juntitos y que podamos apoyarnos".