Al menos siete muertos en inundaciones y lluvias torrenciales en el sur de Marruecos

Rabat, 14 dic (EFE).- Al menos siete personas murieron este domingo debido a las inundaciones causadas por lluvias torrenciales en la provincia costera de Safi, en el sur de Marruecos, según un balance provisional de víctimas ofrecido por las autoridades locales.

Las mismas fuentes informaron de que las lluvias tormentosas, registradas en un corto período de tiempo (una hora), provocaron la infiltración de agua en varias viviendas y comercios.

Asimismo, señalaron que otras personas fueron auxiliadas y se encuentran actualmente recibiendo atención médica en el Hospital Mohammed V de Safi.

La Dirección General de Meteorología publicó varias alertas naranjas por nevadas e intensas lluvias acompañadas con tormentas en varias provincias del país entre el domingo y el miércoles próximo. EFE