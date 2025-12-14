Al menos dos muertos y ocho heridos graves en un tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island (EEUU)

Al menos dos personas han perdido la vida y ocho más han resultado heridas de gravedad en un tiroteo que ha tenido lugar este sábado en la Universidad de Brown, en Providence, en el estado de Rhode Island, cerca de Boston, según han informado desde la propia institución.

"Lamentamos mucho informar que hemos confirmado la muerte de dos víctimas del tiroteo en el edificio de ingeniería Barus & Holley. Hay ocho víctimas más en estado crítico, pero estable, en el hospital. Se mantiene la orden de confinamiento", ha comunicado la universidad en una publicación en su cuenta en la red social X.

Momentos antes, la Policía de Providence había notificado la presencia de un tirador activo, así como "múltiples disparos en la zona de la Universidad de Brown". "Investigación activa. Por favor, busque refugio y evite la zona hasta nueva orden", avanzaba la Policía de Providence en la misma red social.

La mismo cuerpo policial informó asimismo en un primer momento --también a través de redes sociales-- de "disparos cerca de la calle Governor", instando a los vecinos de la zona a permanecer "en los refugios". "Aléjense. Las fuerzas de seguridad están respondiendo", indicaban.

"Cierren puertas, silencien los teléfonos y ocúltense hasta nueva orden. Recuerden: corran si están en la zona afectada, evacuen si pueden y ocúltense si no es posible la evacuación", ha concluido la institución educativa, que ha rectificado las informaciones previas sobre la detención de una persona sospechosa. "La Policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa la búsqueda", ha señalado.