Al menos 16 muertos y 40 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney

Al menos 16 personas han muerto y 40 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes -- uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico -- en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

"La Policía puede confirmar que han muerto 16 personas y que 40 continúan hospitalizadas tras el tiroteo de ayer en Bondi", ha publicado la Policía de Nueva Gales del Sur en su cuenta en X. Entre los heridos hay al menos dos policías.

El suceso comenzó en torno a las las 18.45 de la tarde, hora local (08.45, hora en España peninsular y Baleares) cuando dos hombres armados comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.

"Como resultado de lo ocurrido, quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista", ha concluido el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa acompañado del primer ministro del estado, Chris Mimms, quien ha coincidido en señalar el ataque como un atentado específico contra la comunidad judía. Entre los heridos hay dos agentes de Policía.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, ha condenado en rueda de prensa "un momento oscuro para Australia". "El mal que ha sido desatado en Bondi escapa a nuestra comprensión, y el trauma y la pérdida que están padeciendo las familias esta noche van más allá de la peor pesadilla", ha indicado.

Albanese ha comparecido en rueda de prensa junto al comisario federal en funciones de la Policía, Nigel Ryan, quien ha reiterado el comienzo de una investigación antiterrorista "con todas las competencias a su disposición".

Si bien medios australianos, citando fuentes de seguridad, han comenzado a divulgar la posible identidad de uno de los atacantes, el director general de la Organización Australiana para la Inteligencia y la Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés), Mike Burgess, ha pedido calma y esperar a los resultados de la identificación oficial. Sí que ha confirmado que el organismo conocía a uno de los terroristas "pero no se trataba de una amenaza inmediata", ha añadido.

ISRAEL CONDENA UN "VIL ATAQUE TERRORISTA" CONTRA UNA CELEBRACIÓN JUDÍA

La playa, destacan los testigos, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que comienza este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebración del evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi" y exigido al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una "ola de antisemitismo" en el país.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al Gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad", ha concluido.

Poco antes del encuentro con su Consejo de Ministros, el jefe del Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, denunció "un horrible ataque y un asesinato a sangre fría" y, sin mencionar explícitamente al Gobierno australiano, declaró su intención de "seguir denunciando a quienes alientan en lugar de denunciar".

Netanyahu, además, recordó que había enviado recientemente una carta al primer ministro Albanese en la que le avisaba de que el reconocimiento de Palestina era una forma de "echar leña al fuego antisemita".

El ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha vinculado también lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. "Las manos del Gobierno de Australia", ha llegado a denunciar el extremista, "están manchadas con la sangre de los asesinados".

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "el atroz y mortal ataque" contra "familias judías reunidas en Sydney para celebrar la Janucá". "Mi corazón está con la comunidad judía mundial en este primer día de la Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad", ha añadido Guterres.

Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, ha declarado su enérgica repulsa. "El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo australiano", ha publicado Rubio en su cuenta de X.

LA UE Y LÍDERES EUROPEOS CONDENAN EL ATAQUE A LA COMUNIDAD JUDÍA

Una "conmocionada" presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enviado sus "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas", antes de declarar el apoyo de Europa a "Australia y a las comunidades judías de todo el mundo" contra "la violencia, el antisemitismo y el odio".

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha denunciado "es atroz acto de violencia contra la comunidad judía debe ser condenado rotundamente" y enviado condolencias a "los afectados, sus familias y los socorristas que actuaron con valentía".

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha lamentado las "noticias profundamente angustiosas que llegan desde Australia" y envía, en nombre del país, sus "pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descrito lo ocurrido como un "ataque terrorista y antisemita", expresión de un "odio que nos hiere a todos" y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado su repulsa ante estas "dramáticas noticias" antes de trasladar su condena "ante toda forma de violencia y antisemitismo".

"El atentado antisemita perpetrado en la playa de Bondi durante Janucá me deja estupefacto", ha escrito el canciller alemán, Friedrich Merz en la plataforma X. "Debemos poner fin a este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo", ha subrayado el presidente de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU).

DENUNCIA DE LA COMUNIDAD MUSULMANA Y PAÍSES ÁRABES

El Consejo de Imanes de Australia se ha sumado inmediatamente a las condenas en nombre de la comunidad musulmana del país. "Estos actos de violencia y crímenes no tienen cabida en nuestra sociedad. Los responsables deben rendir cuentas plenamente y enfrentarse a todo el peso de la ley", afirma el comunicado.

"Nuestros corazones, pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todos aquellos que presenciaron o se vieron afectados por este ataque profundamente traumático", han añadido.

Una de las primeras condenas de los países árabes ha llegado de Qatar, que no menciona a la comunidad judía atacada y se limita, a través de un comunicado de Exteriores a "reiterar su firme postura contra la violencia y el terrorismo, independientemente de sus motivos o causas".

También el Gobierno de la Autoridad Palestina ha condenado el ataque de Sídney y ha expresado su "plena solidaridad y apoyo del Estado de Palestina a la nación amiga de Australia, su gobierno y su pueblo, en esta dolorosa tragedia".

Ha expresado así su "rechazo categórico a todas las formas de violencia, terrorismo y extremismo, que son contrarias a los valores humanos y principios morales".