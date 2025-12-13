Un palestino muerto por disparos israelíes en el norte de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

Un palestino ha muerto en la mañana de este sábado por disparos de militares israelíes en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, después de que atravesara la Línea Amarilla, la línea del alto el fuego que entró en vigor el pasado 11 de octubre.

El fallecido sería Mohamed Sabri al Adham, de 19 años, quien murió tiroteado en Yabalia al Nazla, según fuentes médicas citadas por la agencia de noticias palestina WAFA.

En las últimas horas se han registrado bombardeos en el barrio de Al Tuffá, en el este de la ciudad de Gaza (norte), así como en el norte de Rafá. También hay voladuras de edificios al este de Jan Yunís, también en el sur del enclave palestino.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un muerto en una ación de efectivos de la Séptima Brigada. "Dos terroristas cruzaron la Línea Amarilla y se acercaron a las fuerzas de una manera que representaba una amenaza inmediata. Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron a un terrorista para eliminar la amenaza", ha informado el Ejército israelí en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza, el pasado 11 de octubre, han muerto un total de 386 personas y han resultado heridas 1.018 en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además han sido recuperados 628 cadáveres de personas fallecidas con anterioridad.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre el enclave palestino, el 7 de octubre de 2023, son 70.654 los muertos y 171.095 los heridos.