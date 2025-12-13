Rosario Mohedano quiere lo mejor para Gloria Camila

La ausencia de Amador Mohedano, quien continúa en Chipiona y prefiere no desplazarse debido a motivos personales, marcó las declaraciones de su hija Rosario durante un evento celebrado en Madrid. Según lo reportado por Europa Press, la cantante aprovechó su aparición en Starlite Madrid Navidad para abordar de forma directa las recientes controversias que han rodeado a su familia, así como para expresar su respaldo a Gloria Camila, hija de Ortega Cano.

Europa Press detalló que Rosario Mohedano compartió que su padre se encuentra en buen estado tras los problemas de salud vividos en meses previos. La artista señaló que, aunque Amador “no está mal”, lamenta que no podrá visitarlo próximamente, dado que él se siente “muy a gusto en Chipiona y no quiere salir de allí”. De este modo, se refirió al bienestar de su entorno familiar y a la situación emocional actual tras una etapa complicada.

Respecto a las noticias que vinculan sentimentalmente a Gloria Camila y Manuel Cortés, Rosario Mohedano fue enfática al subrayar que la propia Gloria ha negado esos rumores: “ella ha dicho que no es verdad”, afirmó a los medios, según recogió Europa Press. Además, la sobrina de Rocío Jurado sostuvo que su mayor deseo es el bienestar de Gloria Camila, asegurando que lo que le importa es que la joven “sea feliz” y que para ella “da igual con quién sea”. También admitió sentir aprecio por Manuel Cortés, lo que refleja la cercanía existente entre parte de los protagonistas de las especulaciones mediáticas.

Sobre las tensiones surgidas entre Ana María Aldón y Gloria Camila, Rosario Mohedano detuvo cualquier comentario, señalando de manera tajante que “no voy a hablar” del enfrentamiento producido entre ambas en las últimas semanas y argumentó que ese tema está “totalmente fuera de mi vida”, publicó Europa Press.

Durante el intercambio con la prensa, Rosario Mohedano también ofreció un resumen personal sobre el año que termina, calificando su balance como “bueno”. No obstante, matizó que “podía haber sido mejor, pero también podía haber sido peor, así que no me voy a quejar”, según recopiló Europa Press. Finalmente, explicó sus planes para las fiestas de diciembre, aclarando que Nochebuena la celebrará en la casa de su madre y la Nochevieja la organizará en su propio domicilio.

La participación de Rosario Mohedano en Starlite Madrid Navidad brindó una oportunidad para abordar los asuntos que han situado a su entorno familiar en el foco de los medios. Europa Press reseñó cómo, pese a las controversias recientes y los problemas de salud que afrontó su padre, la cantante transmitió un mensaje de apoyo a Gloria Camila y se distanció de otras disputas mediáticas mientras planteó un balance personal marcado por la aceptación y la planificación familiar para las festividades.