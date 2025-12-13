Agencias

PP pide que Aagesen comparezca en el Congreso para informar sobre el aumento de jabalíes tras detectarse peste porcina

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El PP solicita que Aagesen comparezca en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja para informar sobre las medidas adoptadas por el Ministerio para el seguimiento del aumento de las poblaciones de fauna silvestre en España.

Los populares también quieren que la ministra informe sobre las actuaciones de coordinación con las administraciones autonómicas para el control de las mimas y los medios puestos a disposición desde el Gobierno.

