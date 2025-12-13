La Infanta Elena vuelve a alardear en público su relación con Laurence Debray

La Infanta Elena ha vuelto a demostrar su apoyo absoluto a su padre, Don Juan Carlos I, acudiendo a la firma de las memorias que la biógrafa Laurence Debray ha escrito en su nombre. A pesar de que ya se dejó ver la semana pasada en la primera firma, la hermana del Rey Felipe VI ha querido asistir una segunda vez para recalcar así que está de acuerdo con la publicación de este libro.

Mientras que la biógrafa atendía a la prensa, la Infanta Elena llegaba y ante el asombro de los allí presentes, Laurence se percató de su asistencia y dejó colgados a los reporteros para protagonizar un cariñoso saludo con la hija del emérito.

Un gesto que demuestra la gran unión que tiene con la biógrafa del emérito y el apoyo absoluto a las memorias que esta ha escrito sobre la vida del monarca. Un libro que ha desatado la polémica en España debido a las palabras que dedicada a los miembros de Casa Real.

En él no solo reconoce haber cometido errores en su matrimonio, también señala a la Reina Letizia como la culpable de que no exista cohesión en su familia y la que impide que pueda disfrutar de sus nietas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, como le gustaría.

Además, también define a su hijo como una persona insensible y que le dio la espalda por el bien de la monarquía en nuestro país. Sin embargo, llama la atención que pese a lo que expone de su nieto Froilán y del padre de este, Jaime Marichalar, la Infanta Elena muestre tan abiertamente su apoyo.

Pese a todas estas trabas, parece que la hija de los eméritos actúa de manera independiente, sin importarle lo que estos gestos puedan suponer en su familia... demostrando así que la relación con su padre es infranqueable.