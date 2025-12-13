Ferrovial consigue entrar al selectivo estadounidense Nasdaq 100

La empresa española Ferrovial ha logrado entrar este viernes en el Nasdaq 100 y convertirse en una de las 100 mayores empresas no financieras del índice bursátil estadounidense tras 19 meses de su debut al otro lado del Atlántico.

En su entrada le han acompañado otras cinco empresas, seis en total, lo que ha supuesto la salida de otras seis compañías. Estos cambios entrarán en vigor antes de la apertura del mercado del lunes 22 de diciembre.

Las empresas incluidas en esta renovación anual han sido Alnylam Pharmaceuticals, Insmed Incorporated, Monolithic Power Systems, Seagate Technology Holdings y Western Digital Corporation. Por el contrario, ha abandonado el selectivo Biogen, CDW Corporation, GlobalFoundries, Lululemon Athletica, ON Semiconductor Corporation y The Trade Desk.

La firma presidida por Rafael del Pino lanzó su cotización en el país norteamericano --para lo cual movió previamente su sede social a Países Bajos-- con vistas a en entrar en selectivo tecnológico en el que se encuentran gigantes como Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta, Tesla, Intel, Paypal o Netflix. La empresa más valiosa Nvidia capitaliza cinco billones de euros, lo que supone casi tres veces el PIB de España.

La entrada en el Nasdaq 100 supone un importante espaldarazo para Ferrovial en su estrategia de internacionalización, pasando a formar parte de uno de los índices más relevantes de Wall Street y del mundo.